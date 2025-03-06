Apple представила MacBook Air на чипе M4. Что нового
Ноутбук стал мощнее, дешевле и получил новый цвет
06 марта 2025, 09:55, ИА Амител
Apple анонсировала MacBook Air с чипом M4. Девайс получил новый небесно-голубой оттенок, от 16 Гб оперативной памяти и веб-камеру на 12 МП.
По заявлению компании, новый MacBook Air в два раза быстрее версии с M1.
Новинка будет выпущена с экранами 13 и 15 дюймов. При этом девайс теперь стал дешевле: ценник стартует от 999 долларов вместо прежних 1099.
Старт продаж состоится 12 марта.
Также Apple показала обновленный Mac Studio. Стационарный компьютер для профессионалов доступен на процессорах M3 Ultra и M4 Max.
Объем оперативной памяти в зависимости от модели составляет от 36 до 512 Гб, а размер SSD-накопителя – от 512 Гб до 16 Тб.
Устройство поступит в продажу 12 марта по цене от 1999 долларов.
Ранее на этой неделе Apple также презентовала новые iPad и iPad Air. Как и в случае с MacBook Air и Mac Studio, их тоже начнут продавать 12 марта.
12:24:55 06-03-2025
Дорогие импортные яблоки, надо свои выращивать)