Апдейты получат в том числе iOS и macOS

21 мая 2025, 10:44, ИА Амител

Логотип WWDC25 / Источник: Apple

Apple проведет ежегодную конференцию WWDC с 9 по 13 июня, сообщается на сайте компании. Основная презентация состоится 9-го числа в 20:00 мск.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Ожидается, что компания анонсирует новые версии iOS, iPadOS, macOS и других операционных систем, а также представит инструменты для разработчиков.

Не исключено, что Apple покажет и новые гаджеты.

Ранее Apple представила iPhone 16e с одной камерой. Устройство доступно с накопителем на 128, 256 и 512 Гб и в двух расцветках. Цена — от 599 долларов.