Apple представит новые операционные системы 9 июня
Апдейты получат в том числе iOS и macOS
21 мая 2025, 10:44, ИА Амител
Логотип WWDC25 / Источник: Apple
Apple проведет ежегодную конференцию WWDC с 9 по 13 июня, сообщается на сайте компании. Основная презентация состоится 9-го числа в 20:00 мск.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Ожидается, что компания анонсирует новые версии iOS, iPadOS, macOS и других операционных систем, а также представит инструменты для разработчиков.
Не исключено, что Apple покажет и новые гаджеты.
Ранее Apple представила iPhone 16e с одной камерой. Устройство доступно с накопителем на 128, 256 и 512 Гб и в двух расцветках. Цена — от 599 долларов.
12:14:06 21-05-2025
Не боитесь за радугу статью получить то?
12:48:04 21-05-2025
яблочники все такие. всех расстреливать?
13:44:50 21-05-2025
у меня аррле с 2019 гоа, до сих пор все нормально.
есть еще ксяомяо - год отходил и хочется на полку положить и забыть.
новый буду или самсунг или эпл 16й