НОВОСТИОбщество

Apple представит новые операционные системы 9 июня

Апдейты получат в том числе iOS и macOS

21 мая 2025, 10:44, ИА Амител

Логотип WWDC25 / Источник: Apple
Логотип WWDC25 / Источник: Apple

Apple проведет ежегодную конференцию WWDC с 9 по 13 июня, сообщается на сайте компании. Основная презентация состоится 9-го числа в 20:00 мск.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Ожидается, что компания анонсирует новые версии iOS, iPadOS, macOS и других операционных систем, а также представит инструменты для разработчиков.

Не исключено, что Apple покажет и новые гаджеты.

Ранее Apple представила iPhone 16e с одной камерой. Устройство доступно с накопителем на 128, 256 и 512 Гб и в двух расцветках. Цена — от 599 долларов.

техника Гаджеты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:14:06 21-05-2025

Не боитесь за радугу статью получить то?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:48:04 21-05-2025

яблочники все такие. всех расстреливать?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:50 21-05-2025

у меня аррле с 2019 гоа, до сих пор все нормально.
есть еще ксяомяо - год отходил и хочется на полку положить и забыть.
новый буду или самсунг или эпл 16й


  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров