Аптечная сеть "Да" открывает новую точку в центре Барнаула

Всем покупателям дарят витамины

23 июня 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGabL7z

Аптека / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Фармацевтическая сеть "Да" продолжает укреплять присутствие в Барнауле. Уже 11 филиалов успешно работают в разных районах города, обеспечивая жителей необходимыми лекарственными средствами и товарами для здоровья.

24 июня 2025 года в 09:00 по адресу ул. Максима Горького, 20 (между улицами Ползунова и Льва Толстого) состоится открытие 12-й по счету аптеки сети. Новая точка, расположенная в центре города, предложит покупателям разнообразный ассортимент: препараты как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, обширную парафармацевтику (БАДы, лечебную косметику, медицинские изделия) и уходовые средства.

В честь открытия новой аптеки на Максима Горького, 20, действует специальная акция. Покупатели, совершившие покупку на сумму от 500 рублей, получат в подарок витамины "Иммунит" (Immunit). Акция продлится два дня: только 24 и 25 июня 2025 года.

Фото: freepik.com

ООО "Гармония здоровья Барнаул"

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