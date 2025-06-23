Аптечная сеть "Да" открывает новую точку в центре Барнаула
Всем покупателям дарят витамины
23 июня 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGabL7z
Фармацевтическая сеть "Да" продолжает укреплять присутствие в Барнауле. Уже 11 филиалов успешно работают в разных районах города, обеспечивая жителей необходимыми лекарственными средствами и товарами для здоровья.
24 июня 2025 года в 09:00 по адресу ул. Максима Горького, 20 (между улицами Ползунова и Льва Толстого) состоится открытие 12-й по счету аптеки сети. Новая точка, расположенная в центре города, предложит покупателям разнообразный ассортимент: препараты как рецептурного, так и безрецептурного отпуска, обширную парафармацевтику (БАДы, лечебную косметику, медицинские изделия) и уходовые средства.
В честь открытия новой аптеки на Максима Горького, 20, действует специальная акция. Покупатели, совершившие покупку на сумму от 500 рублей, получат в подарок витамины "Иммунит" (Immunit). Акция продлится два дня: только 24 и 25 июня 2025 года.
Фото: freepik.com
ООО "Гармония здоровья Барнаул"
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
12:46:25 23-06-2025
Аптек больше становится, значит нас всё лучше обследуют.. (или всё больше не здоровых?). Ещё интереснее - в аптеках акции и скидки, накопительные бонусы - всё в прок, лечись с запасом!