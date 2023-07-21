Россиянин выбросил чужого ребенка с третьего этажа

Мама девочки наняла няню, а та ушла с ней пить к соседу

21 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края выбросил малолетнюю девочку из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, жительница города наняла для ребенка няню, которая оказывала услуги по месту проживания. Вечером 20 июля няня пошла с малышкой в гости к соседу, где стала с ним пить. В один момент девочка заплакала и пьяный мужчина сбросил ее с балкона.

Ребенок при этом выжил и сейчас находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Также они проводят проверку, по результатам которой дадут оценки действиям и самой няни, и матери потерпевшей, и органам системы профилактики.

Ранее 20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной.