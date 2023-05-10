Арестованная ректор удержала лидерство в медиарейтинге руководителей вузов на Алтае

В апреле Мокрецова перестала возглавлять вуз и осталась под арестом

10 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: www2.bigpi.biysk.ru

Экс-ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова вновь возглавила рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры апрельского рейтинга:

ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова (32 упоминания);

ректор АлтГУ Сергей Бочаров (12 упоминаний);

ректор АлтГТУ Андрей Марков и президент АлтГУ Сергей Землюков (9 упоминаний).





Медиарейтинг / asfera.info

Как уточняет издание, лидер рейтинга Людмила Мокрецова в прошлом месяце упоминалась в СМИ чаще всего по нескольким причинам: перестала возглавлять вуз, появление петиции в поддержку, залог за освобождение в размере 7 млн рублей.

Напомним, в мартовском медиарейтинге первое место также заняла Людмила Мокрецова. Ректор АлтГТУ Андрей Марков был на втором месте, а ректор АлтГУ Сергей Бочаров – на третьем. Таким образом, в апрельском рейтинге Марков и Бочаров просто поменялись местами. Президент АлтГУ Сергей Землюков переместился с пятого места на третье.