Арестованная ректор удержала лидерство в медиарейтинге руководителей вузов на Алтае
В апреле Мокрецова перестала возглавлять вуз и осталась под арестом
10 мая 2023, 13:15, ИА Амител
Экс-ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова вновь возглавила рейтинг упоминаемости руководителей высших учебных заведений Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры апрельского рейтинга:
- ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова (32 упоминания);
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров (12 упоминаний);
- ректор АлтГТУ Андрей Марков и президент АлтГУ Сергей Землюков (9 упоминаний).
Как уточняет издание, лидер рейтинга Людмила Мокрецова в прошлом месяце упоминалась в СМИ чаще всего по нескольким причинам: перестала возглавлять вуз, появление петиции в поддержку, залог за освобождение в размере 7 млн рублей.
Напомним, в мартовском медиарейтинге первое место также заняла Людмила Мокрецова. Ректор АлтГТУ Андрей Марков был на втором месте, а ректор АлтГУ Сергей Бочаров – на третьем. Таким образом, в апрельском рейтинге Марков и Бочаров просто поменялись местами. Президент АлтГУ Сергей Землюков переместился с пятого места на третье.
16:07:18 10-05-2023
По сути медаирейтинг вообще НИ О ЧЁМ показатель!
18:36:26 10-05-2023
наградят?