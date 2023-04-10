Арестованная ректор возглавила первый медиарейтинг руководителей вузов на Алтае

В рейтинг включены ректоры местных вузов и филиалов, а также единственный в регионе президент вуза

10 апреля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: www2.bigpi.biysk.ru

В Алтайском крае представили первый рейтинг упоминаемости руководителей региональных вузов. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

"Ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова в прошедшем месяце была арестована по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с 2021 по 2022 год она, используя своё служебное положение, истребовала от двух подчинённых принадлежавшие им денежные средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат, на общую сумму 1,590 млн рублей", – говорится в исследовании.





Медиарейтинг / asfera.info

В марте 2023 года в медиарейтинг вузовских руководителей вошли:

ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова (1-е место, 12 упоминаний);

ректор АлтГТУ Андрей Марков (2-е место, 10 упоминаний);

ректор АлтГУ Сергей Бочаров (3-е место, 8 упоминаний);

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко (4-е место, 7 упоминаний);

президент АлтГУ Сергей Землюков (5-е место, 4 упоминания);

ректор АГМУ Ирина Шереметьева (6-е место, 3 упоминания);

ректор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин (7-е место, 2 упоминания).

Ранее "Атмосфера" представила первый медиарейтинг крупных чиновников Алтайского края, который возглавили два министра.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: "Атмосфера", "Амител", "Толк", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс", "Банкфакс", "Вечерний Барнаул", "Вести Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Regnum Алтай", "Московский комсомолец на Алтае", "ТАСС-Сибирь" и "Интерфакс-Сибирь".