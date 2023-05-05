НОВОСТИПолитика

Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

В апреле мэр Барнаула сменил главу района и назначил нового первого заместителя

05 мая 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил апрельский рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры апрельского рейтинга:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк (87 упоминаний);
  • глава Бийска Виктор Щигрев (30 упоминаний);
  • глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (10 упоминаний).

Как уточняет издание, лидер рейтинга Вячеслав Франк в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще всего из-за новых назначений – сменил главу Железнодорожного района, назначил нового первого заместителя главы администрации города.

Напомним, в мартовском медиарейтинге первое и второе места также занимали Вячеслав Франк и Виктор Щигрев. Пластеев был на четвёртом месте, в апрельском – на третьем.

Барнаул Вячеслав Франк Алтайский край рейтинги чиновники сми

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:55:57 05-05-2023

Просто лучший! Не перестаю удивляться

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров