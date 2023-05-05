Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края
В апреле мэр Барнаула сменил главу района и назначил нового первого заместителя
05 мая 2023, 14:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил апрельский рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры апрельского рейтинга:
- глава Барнаула Вячеслав Франк (87 упоминаний);
- глава Бийска Виктор Щигрев (30 упоминаний);
- глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (10 упоминаний).
Медиарейтинг / asfera.info
Как уточняет издание, лидер рейтинга Вячеслав Франк в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще всего из-за новых назначений – сменил главу Железнодорожного района, назначил нового первого заместителя главы администрации города.
Напомним, в мартовском медиарейтинге первое и второе места также занимали Вячеслав Франк и Виктор Щигрев. Пластеев был на четвёртом месте, в апрельском – на третьем.
14:55:57 05-05-2023
Просто лучший! Не перестаю удивляться