Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте"
Назначение Лебедев прокомментировал одним словом
11 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева
Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте", сообщает пресс-служба соцсети.
Отныне он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна соцсети.
"Кайф!" – прокомментировал Лебедев назначение.
В прошлом году дизайнер включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Лебедев рассказывал, что получил от поездки в регион такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем.
09:34:49 11-10-2023
Блин, ну зачем надо его в ВК? Вот в мобильном приложении ВК вернуть кое-что назад и больше ничего не надо. А у этого уже крыша давно съехала от самозначимости, как спец уже сдулся.
10:06:10 11-10-2023
Гость (09:34:49 11-10-2023) как спец уже сдулся он отличный спец по извинениям!
10:52:03 11-10-2023
и Ксению Собчак назначили "журналистом", и зарплата у неё как у миллионеров. По знакомству с "им нужными" людьми Зачем нам это всё?