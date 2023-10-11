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Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте"

Назначение Лебедев прокомментировал одним словом

11 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева
Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте", сообщает пресс-служба соцсети.

Отныне он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна соцсети.

"Кайф!" – прокомментировал Лебедев назначение.

В прошлом году дизайнер включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Лебедев рассказывал, что получил от поездки в регион такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем. 

соцсети

Комментарии 3

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Гость

09:34:49 11-10-2023

Блин, ну зачем надо его в ВК? Вот в мобильном приложении ВК вернуть кое-что назад и больше ничего не надо. А у этого уже крыша давно съехала от самозначимости, как спец уже сдулся.

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гость

10:06:10 11-10-2023

Гость (09:34:49 11-10-2023) как спец уже сдулся он отличный спец по извинениям!

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Северный человек

10:52:03 11-10-2023

и Ксению Собчак назначили "журналистом", и зарплата у неё как у миллионеров. По знакомству с "им нужными" людьми Зачем нам это всё?

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