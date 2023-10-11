Назначение Лебедев прокомментировал одним словом

11 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну "ВКонтакте", сообщает пресс-служба соцсети.

Отныне он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна соцсети.

"Кайф!" – прокомментировал Лебедев назначение.

В прошлом году дизайнер включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Лебедев рассказывал, что получил от поездки в регион такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем.