Астролог Тамара Глоба спрогнозировала завершение конфликта на Украине к 2027 году

По ее мнению, прорыв в переговорах начнется в августе 2026 года, а конец января — начало февраля 2027-го будет периодом особой осторожности

29 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Тамара Глоба / Кадр из видео канала "Надежда Стрелец"

Известный астролог Тамара Глоба дала интервью каналу "Надежда Стрелец" и в своем прогнозе заявила, что конфликт на Украине может завершиться к началу 2027 года. Она считает, что ключевые моменты будут связаны с этапами переговоров, сменой лидеров и разрешением противоречий между союзниками и противниками.

Согласно прогнозу, прорыв начнется в августе 2026 года, а финальная стадия – конец января и начало февраля 2027-го – потребует осторожности из-за возможных попыток сорвать достигнутые договоренности.

«Будут моменты вокруг СВО, которые касаются завершения этапов обсуждений и в то же время выведения новых лиц на поверхность. И в первую очередь это касается союзов, противников, конкуренции», – пояснила Глоба.

При этом астролог считает, что конец 2026 года в целом будет позитивным для России, несмотря на отдельные риски, в том числе связанные с энергетическим сектором. Она не уточнила, на чем основаны ее предсказания, подчеркнув, что делится астрологическим прогнозом, а не экспертной оценкой.