Астролог Тамара Глоба спрогнозировала завершение конфликта на Украине к 2027 году
По ее мнению, прорыв в переговорах начнется в августе 2026 года, а конец января — начало февраля 2027-го будет периодом особой осторожности
29 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
Известный астролог Тамара Глоба дала интервью каналу "Надежда Стрелец" и в своем прогнозе заявила, что конфликт на Украине может завершиться к началу 2027 года. Она считает, что ключевые моменты будут связаны с этапами переговоров, сменой лидеров и разрешением противоречий между союзниками и противниками.
Согласно прогнозу, прорыв начнется в августе 2026 года, а финальная стадия – конец января и начало февраля 2027-го – потребует осторожности из-за возможных попыток сорвать достигнутые договоренности.
«Будут моменты вокруг СВО, которые касаются завершения этапов обсуждений и в то же время выведения новых лиц на поверхность. И в первую очередь это касается союзов, противников, конкуренции», – пояснила Глоба.
При этом астролог считает, что конец 2026 года в целом будет позитивным для России, несмотря на отдельные риски, в том числе связанные с энергетическим сектором. Она не уточнила, на чем основаны ее предсказания, подчеркнув, что делится астрологическим прогнозом, а не экспертной оценкой.
22:30:09 29-12-2025
Да эти болтологи уже который год предрекают, А миллиардерам нужна война, чтобы триллионами обзавестись, а потому кладбища будут расширять. Богатые твари делают деньги. Не мешать!!!