14 марта будет худшим днем месяца, предупредили астрологи

На небе взойдет кровавая луна

13 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Кровавое полнолуние над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь на 14 марта на небе взойдет кровавая луна. Также в этот день ожидается полнолуние, что, согласно астрологическим прогнозам, сулит стресс и излишнюю нервозность.

По прогнозам астрологов, наибольшее влияние кровавая луна окажет на Тельцов, Раков и Рыб. Тем не менее ее воздействие могут почувствовать и другие знаки зодиака.

Так, в этот день рекомендуется избегать конфликтов, не принимать резких решений, не делать импульсивных поступков и воздержаться от самокритики.

Ранее кровавую луну уже заметили над Барнаулом.

Кровавая, или красная луна – это явление, возникающее во время полного лунного затмения. В этот момент спутник Земли проходит через тень планеты и постепенно утрачивает яркость, а его поверхность приобретает красноватые оттенки. Кровавой луной феномен назвали из-за глубокого медно-оранжевого свечения при ее полном затмении.