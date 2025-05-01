Некоторые мероприятия можно посетить совершенно бесплатно

01 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Близятся майские праздники, благодаря которым миллионы россиян на несколько дней смогут выдохнуть и забыть о рутине. Amic.ru сделал для барнаульцев подборку событий, которые состоятся в ближайшие дни.

30 апреля, среда

Концерт "Оркестр при свечах Muse", 6+

Три тысячи свечей и живой оркестр Muse! Уникальное культурное событие мирового уровня. Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Наши зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть.

30 апреля 19:00

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

1900–3500 рублей

Пластический спектакль "Найджел", 12+

На острове были лишь бетонные копии птиц, установленные экологами для привлечения настоящих. Первый живой олуша, которого ученые назвали Найджел, выбрал себе подругу среди 80 каменных реплик, нежно ухаживал за ней и остался верен, даже когда в январе 2018 года на острове появились три настоящие птицы. Потеряв надежду, что любимая ответит ему, Найджел умер.

30 апреля 18:30

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

600–1200 рублей

Выставка-ностальгия "Прекрасное далёко", 12+

Выставка в пространстве бывшего ресторана "Алтайские зори", известного своими деревянными резными панно, изображающими сказочную княжескую Русь, это попытка связать тоску по прошлому и надежду на счастливое будущее. В трех помещениях бывшего ресторана представлены художники Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Зеленоградска, Омска и Барнаула.

С 25 апреля по 4 мая (с 10:00 до 18:00)

Дизайн-завод ZORI, ул. 4-я Западная, 80.

Вход бесплатный по предварительной регистрации

1 мая, четверг

Спектакль "Не скажу", 12+

Две молодые пары связаны между собой цепочкой нелепых случайностей. Действие начинается утром 30 декабря, а заканчивается новогодними подарками. Какие подарки получат герои и кто окажется Дедом Морозом? Решатся ли все проблемы до боя курантов?

1 мая 17:30

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

500 рублей

"Первомай шагает по планете". Открытие паркового сезона 2025

Посетителей ждет насыщенная программа "Первомай шагает по планете!" – с музыкой, танцами и весельем.

1 мая 12:00

Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12

Бесплатно

2 мая, пятница

Квиз, плиз! Шрек

Интеллектуально-развлекательная игра о любимом мультфильме.

2 мая 17:00

"Опера", пр. Красноармейский, 36

600 рублей

Спектакль-комедия "Летучая мышь", 12+

Генрих Айзенштейн должен отправиться в тюрьму за то, что вместо рябчика подстрелил лесничего. Но друг Генриха, директор театра Фальк, уговаривает его вместо тюрьмы пойти на карнавал к князю Орловскому. На балу оказывается горничная Айзенштейнов – Адель, переодетая герцогиней, и даже супруга нашего незадачливого героя, Розалинда, в костюме летучей мыши.

2 мая 17:00

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

400–800 рублей

3 мая, суббота

Астрономические наблюдения

3 мая 11:30

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Бесплатно

Спектакль "Полет", 12+

Спектакль "Полет" по стихам и песням В. Высоцкого студенческого театра "Стрекоза"

3 мая 18:00

Концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66

200 рублей

4 мая, воскресенье

Презентация книги о собаке Варе. Экскурсия "Животные в годы Великой Отечественной войны"

4 мая 12:00

Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12

Кукольный спектакль "Теремок", 0+

Решил как-то медведь сделать себе телегу. Вроде крепкая получилась, и колеса на месте, а толку мало: не хочет телега никуда ехать! Но стоило горе-плотнику отлучиться, как пришли бездомные зверюшки, и телега начала работать, да только не совсем по прямому назначению.

4 мая 11:00

Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

300–400 рублей

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