Сильный ветер сорвал вывеску у ломбарда в центре Барнаула

Баннер рухнул на тротуар

05 апреля 2025, 11:33, ИА Амител

Ветер сорвал вывеску в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

В центре Барнаула порывистый ветер сорвал вывеску ломбарда, сообщил очевидец amic.ru.

По его словам, все случилось по адресу пр. Строителей, 29. На фото видно, что вывеска рухнула на тротуар прямо перед входной дверью.

Ранее сообщили, что шквалистый ветер в Бийске повалил остановку и ветки деревьев, а также, со слов очевидца, наклонил грузовик.

По прогнозу, 5 апреля в Алтайском крае скорость ветра составит 15–20 м/с, местами будут порывы до 25–30 м/с.

В Барнауле из-за непогоды накануне ввели режим повышенной готовности.