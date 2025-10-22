Авария на теплосети оставила часть домов Барнаула без отопления

По предварительным данным, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена до 22:00 22 октября

22 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Октябрьском районе Барнаула произошла авария на теплотрассе, из-за которой множество жилых домов остались без отопления и горячей воды. Как сообщает барнаульский филиал СГК, причиной стало повреждение трубопровода диаметром 300 миллиметров.

Без коммунальных услуг остались жители следующих адресов:

проезд Транспортный (дома 1, 2, 6);

ул. П. Сухова (дома 2а, 2в, 4а, 6, 9а/1, 9а/2, 11, 13, 14, 14а, 29, 31);

ул. Чудненко (дома 9, 11, 13, 15, 18, 20);

ул. Чеглецова (дома 16, 18, 20, 22, 22а);

ул. 80-й Гвардейской Дивизии (дома 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 58);

ул. 1-я Западная (дома 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 53, 53а);

проезд Станочный (дома 5, 8);

ул. Эмилии Алексеевой (дома 5/1, 5/2, 9а);

ул. Смирнова (дома 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 74, 80, 82, 86, 88, 90).

По предварительным данным, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена до 22:00 22 октября. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы минимизировать время отключения и вернуть комфортные условия жителям.