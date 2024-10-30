Авария в центре Барнаула затруднила движение автомобилей

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Молодежной

30 октября 2024, 18:31, ИА Амител

Авария на пересечении Комсомольского и Молодежной / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам с места события, повреждения получили два автомобиля. Один из них остался стоять посреди перекрестка, что вызвало затруднения в проезде участка.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. О пострадавших в аварии не сообщается.