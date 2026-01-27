Авария в переулке Ядринцева оставила часть Барнаула без холодной воды

Восстановить водоснабжение планируется к 20:30

27 января 2026, 11:51, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 27 января из-за повреждения водопровода в переулке Ядринцева временно отключили холодное водоснабжение. Авария произошла у дома № 135 на небалансовом водопроводе диаметром 100 миллиметров.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", на время проведения ремонтных работ без холодной воды остались:

дома № 131–133 и 137 в переулке Ядринцева;

жилые здания № 24–38 и 19–37 в переулке Магнитном;

дома № 70 и № 85–121 на улице Победной, где расположено около 40 частных домовладений.

Для устранения аварии коммунальные службы перекрыли проезжую часть по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Ограничения будут действовать до завершения работ.

По предварительным данным, восстановить водоснабжение планируется к 20:30. Жители могут получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подвоз воды, обратившись в контакт-центр по телефонам 500-101 и 202-200.