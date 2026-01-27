НОВОСТИОбщество

Авария в переулке Ядринцева оставила часть Барнаула без холодной воды

Восстановить водоснабжение планируется к 20:30

27 января 2026, 11:51, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 27 января из-за повреждения водопровода в переулке Ядринцева временно отключили холодное водоснабжение. Авария произошла у дома № 135 на небалансовом водопроводе диаметром 100 миллиметров.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", на время проведения ремонтных работ без холодной воды остались:

  • дома № 131–133 и 137 в переулке Ядринцева;
  • жилые здания № 24–38 и 19–37 в переулке Магнитном;
  • дома № 70 и № 85–121 на улице Победной, где расположено около 40 частных домовладений.

Для устранения аварии коммунальные службы перекрыли проезжую часть по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Ограничения будут действовать до завершения работ.

По предварительным данным, восстановить водоснабжение планируется к 20:30. Жители могут получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подвоз воды, обратившись в контакт-центр по телефонам 500-101 и 202-200.

Барнаул ремонт вода

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:04:58 27-01-2026

Картинка для иллюстрации новости прекрасна!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:02 27-01-2026

Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... Я тоже ее на рабочий стол поставил

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:28 27-01-2026

Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху, а не снизу. Главное здесь лопату не потерять. Держит 2 пальцами. Для мороза резиновые перчатки самое оно. На экскаватаре 2 ковша для большей производительности.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:24 27-01-2026

Гость (12:42:28 27-01-2026) Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху... И отмазка снизу, не мы тупые, а ЧатДЖПТ так нарисовал, мы то ни при чем.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:10:29 27-01-2026

Гость (12:42:28 27-01-2026) Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху... Знак рисовали Киса и Ося

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:22 27-01-2026

Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... 15 секунд смотрел не узнавая ул. Ядринцева. Печально что вместо фото с места теперь какая-то несуразица.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:16:25 27-01-2026

что-то часто аварии на трубопроводах ....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:04 27-01-2026

Шинник (12:16:25 27-01-2026) что-то часто аварии на трубопроводах ....... гнилые патамушта, кто ж новые то положит. Человейники новые строят, а о трубах не думают.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
В тему

14:52:26 27-01-2026

Ключевая фраза - небалансовый водопровод. Там, наверное, и за воду деньги не берут.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:17 27-01-2026

В тему (14:52:26 27-01-2026) Ключевая фраза - небалансовый водопровод. Там, наверное, и з... Если вентиль был на конце перекрыт, то и не брали

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров