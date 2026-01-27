Авария в переулке Ядринцева оставила часть Барнаула без холодной воды
Восстановить водоснабжение планируется к 20:30
27 января 2026, 11:51, ИА Амител
В Барнауле 27 января из-за повреждения водопровода в переулке Ядринцева временно отключили холодное водоснабжение. Авария произошла у дома № 135 на небалансовом водопроводе диаметром 100 миллиметров.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", на время проведения ремонтных работ без холодной воды остались:
- дома № 131–133 и 137 в переулке Ядринцева;
- жилые здания № 24–38 и 19–37 в переулке Магнитном;
- дома № 70 и № 85–121 на улице Победной, где расположено около 40 частных домовладений.
Для устранения аварии коммунальные службы перекрыли проезжую часть по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Ограничения будут действовать до завершения работ.
По предварительным данным, восстановить водоснабжение планируется к 20:30. Жители могут получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подвоз воды, обратившись в контакт-центр по телефонам 500-101 и 202-200.
12:04:58 27-01-2026
Картинка для иллюстрации новости прекрасна!
12:34:02 27-01-2026
Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... Я тоже ее на рабочий стол поставил
12:42:28 27-01-2026
Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху, а не снизу. Главное здесь лопату не потерять. Держит 2 пальцами. Для мороза резиновые перчатки самое оно. На экскаватаре 2 ковша для большей производительности.
12:48:24 27-01-2026
Гость (12:42:28 27-01-2026) Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху... И отмазка снизу, не мы тупые, а ЧатДЖПТ так нарисовал, мы то ни при чем.
13:10:29 27-01-2026
Гость (12:42:28 27-01-2026) Держат муфту, которых в природе не существует. Держат сверху... Знак рисовали Киса и Ося
12:43:22 27-01-2026
Гость (12:04:58 27-01-2026) Картинка для иллюстрации новости прекрасна!... 15 секунд смотрел не узнавая ул. Ядринцева. Печально что вместо фото с места теперь какая-то несуразица.
12:16:25 27-01-2026
что-то часто аварии на трубопроводах ....
12:23:04 27-01-2026
Шинник (12:16:25 27-01-2026) что-то часто аварии на трубопроводах ....... гнилые патамушта, кто ж новые то положит. Человейники новые строят, а о трубах не думают.
14:52:26 27-01-2026
Ключевая фраза - небалансовый водопровод. Там, наверное, и за воду деньги не берут.
17:38:17 27-01-2026
В тему (14:52:26 27-01-2026) Ключевая фраза - небалансовый водопровод. Там, наверное, и з... Если вентиль был на конце перекрыт, то и не брали