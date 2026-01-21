Авария привела к затоплению квартир кипятком в доме в поселке Южном в Барнауле

После потопа в доме отключили электричество и отопление

21 января 2026, 12:15, ИА Амител

Жильцы дома № 25 на проспекте Дзержинского в барнаульском поселке Южном сообщили о серьезном коммунальном ЧП – накануне их квартиры оказались затоплены кипятком.

Как рассказали горожане в паблике "Инцидент Барнаул", горячая вода залила жилье на втором и первом этажах. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как вода течет с потолка, повреждая мебель, вещи и напольное покрытие. Причины аварии на данный момент не называются.

По словам жильцов, после потопа в доме отключили электричество и отопление, что особенно критично на фоне морозной погоды. Люди утверждают, что неоднократно пытались добиться помощи, однако их обращения перенаправляют "с одного номера на другой", не предлагая реального решения проблемы.

«Никому до нас нет дела, нам негде жить, просим, чтобы компетентные органы обратили на нас внимание», – пишут жители.

Они также намерены привлечь СМИ и просят помощи в распространении информации, чтобы зафиксировать произошедшее и добиться реакции ответственных служб.

