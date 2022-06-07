Заброшенную двухэтажку рядом с Новым рынком продают на торгах за 7,5 млн рублей

Здание на пр. Ленина, 131/2 / Фото: «Дом.РФ»

Земельный участок с заброшенным двухэтажным зданием выставили на торги в Барнауле. Недвижимость принадлежит государству, а потому распоряжается имуществом федеральный институт жилищного строительства «Дом.РФ». По данным регулятора, территория подойдёт для строительства административно-жилого здания.

В окружении «заброшек»

Участок, выставленный на торги, расположен на пр. Ленина, 131/2, недалеко от Нового рынка. Площадь территории составляет 7,87 сотки. На участке находится заброшенный двухэтажный многоквартирный дом. По информации интернет-источников, здание было построено в 1951 году, его площадь — около 800 квадратных метров. Внутри — восемь квартир.

«Имущественный комплекс в трёх километрах от центра Барнаула. Расположен внутри дворовой территории в окружении жилых домов. В 300 метрах находятся трамвайная и автобусная остановки», — сказано в описании к лоту.

Участок расположен в окружении аварийных двухэтажных домов. Большинство из них построены в конце 40-х годов и признаны непригодными несколько лет назад. Но так как расселение до сих пор не завершено, объекты не сносят.

Аукцион назначен на 29 июля 2022 года.

Территории для развития

Всего «Дом.РФ» готовит к торгам пять земельных участков. Так, оператор планирует выставить на аукцион землю площадью 413 га за селом Власиха. Огромная территория будет отдана под строительство коттеджных посёлков и социальных объектов. Ожидается, что торги пройдут в конце 2022 года.

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Другой участок расположен в полутора километрах от аэропорта Барнаула. Его площадь составляет 15,5 га. Здесь можно построить производственные предприятия, склады, оптовые базы. По информации регулятора, территория к югу от объекта занята торгово-складскими помещениями, вдоль западной границы участка проходит железная и автомобильная дороги. Ориентировочно торги назначены на третий квартал 2022 года.

Также «Дом.РФ» повторно готовит к аукциону участок площадью 26 га, расположенный на Павловском тракте, в четырёх километрах от барнаульского аэропорта. На земле предлагают построить многофункциональный комплекс с ТРЦ, аквапарком, гостиницей. Территорию уже выставляли на аукцион в октябре 2021-го, но желающих приобрести её за 191 млн рублей не нашлось. Будет ли снижена цена лота на очередных торгах, пока неизвестно.

Одна из самых больших площадок, которую продаёт «Дом.РФ» в Барнауле, находится на Павловском тракте (в сторону аэропорта от пересечения с ул. Просторной, которую называют Северо-Западным планировочным районом). Площадь микрорайона составляет 916 га. «Дом.РФ» предлагает отдать его под комплексное развитие. Большая часть участка попадает в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, где запрещено жилищное строительство. Однако властям удалось вывести из-под ограничений 400 га: здесь можно возвести многоэтажные дома и социальные объекты. Выставить землю на торги планируют в четвёртом квартале 2022 года.