Аварийный дом на Пролетарской в Барнауле расселят

Эксперты обследовали здание и рекомендовали ограничить пребывание людей

05 августа 2024, 18:15, ИА Амител

Дом по ул. Пролетарской, 254/2 / Фото: barnaul.org

Дом по улице Пролетарской, 254/2, расселят. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, об этом заявил глава администрации Центрального района Максим Сабына на заседании городской комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

2 августа постановлением администрации района на территории дома ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения состояния конструкций чердачного перекрытия. Специализированная организация по итогам проверки рекомендовала ограничить пребывание людей в здании. Власти подготовили пункт временного размещения на базе школы № 1, а жильцы сейчас находятся у родственников и в социальных учреждениях Барнаула.

Доступ в аварийное здание ограничили. Полицейские и сотрудники ЧОП охраняют правопорядок на территории дома и находящееся в нем имущество. Для жильцов разработали график посещения жилых помещений.

Сабына обратился с просьбой о выделении финансовых средств для обеспечения работы пункта временного размещения, сохранности имущества жителей аварийного дома. Зампред комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко отметил, что дом на Пролетарской, 254/2, признан аварийным в 2017 году и частично расселен. Сейчас жилыми остаются три помещения, в которых прописано семь человек. Сейчас идут судебные разбирательства по двум помещениям.