В Барнауле готовят к расселению 109-летний аварийный дом
Жильцы, которым обещают расселение, не знают, когда это произойдёт
19 апреля 2023, 08:41, ИА Амител
Власти Барнаула готовят к сносу 109-летний аварийный дом на Пролетарской, 78. Об этом сообщает "Толк".
Согласно данным госреестра, в двухэтажке числятся четыре небольшие квартиры, а также рядом с ней расположен участок 603 "квадрата". В мэрии пообещали расселить жильцов, но когда это произойдёт – неизвестно. Как будут пользоваться участком после сноса, пока также информации нет.
Жительница дома Нина Тимофеевна рассказала журналистам о том, что расселить дом пытаются с 1996 года. При этом люди сидят на "чемоданах" и не могут решить, сажать ли им, например, огороды.
Дом в это время продолжает рушиться, а мелкий ремонт, который делают местные жители, не помогает исправить ситуацию.
Шансы продать имущество у людей были давно, но жильё не приватизировано и оформить его не получалось.
09:29:49 19-04-2023
" Готовят " - это что значит? Маринуют в смысле?
09:36:20 19-04-2023
сажать ли им, например, огороды- Нет, снег кругом.