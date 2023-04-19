В Барнауле готовят к расселению 109-летний аварийный дом

Жильцы, которым обещают расселение, не знают, когда это произойдёт

19 апреля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Барнаула готовят к сносу 109-летний аварийный дом на Пролетарской, 78. Об этом сообщает "Толк".

Согласно данным госреестра, в двухэтажке числятся четыре небольшие квартиры, а также рядом с ней расположен участок 603 "квадрата". В мэрии пообещали расселить жильцов, но когда это произойдёт – неизвестно. Как будут пользоваться участком после сноса, пока также информации нет.

Жительница дома Нина Тимофеевна рассказала журналистам о том, что расселить дом пытаются с 1996 года. При этом люди сидят на "чемоданах" и не могут решить, сажать ли им, например, огороды.

Дом в это время продолжает рушиться, а мелкий ремонт, который делают местные жители, не помогает исправить ситуацию.

Шансы продать имущество у людей были давно, но жильё не приватизировано и оформить его не получалось.