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В Барнауле готовят к расселению 109-летний аварийный дом

Жильцы, которым обещают расселение, не знают, когда это произойдёт

19 апреля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Барнаула готовят к сносу 109-летний аварийный дом на Пролетарской, 78. Об этом сообщает "Толк".

Согласно данным госреестра, в двухэтажке числятся четыре небольшие квартиры, а также рядом с ней расположен участок 603 "квадрата". В мэрии пообещали расселить жильцов, но когда это произойдёт – неизвестно. Как будут пользоваться участком после сноса, пока также информации нет.

Жительница дома Нина Тимофеевна рассказала журналистам о том, что расселить дом пытаются с 1996 года. При этом люди сидят на "чемоданах" и не могут решить, сажать ли им, например, огороды.

Дом в это время продолжает рушиться, а мелкий ремонт, который делают местные жители, не помогает исправить ситуацию.

Шансы продать имущество у людей были давно, но жильё не приватизировано и оформить его не получалось.

Барнаул недвижимость

Комментарии 2

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Гость

09:29:49 19-04-2023

" Готовят " - это что значит? Маринуют в смысле?

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Гость

09:36:20 19-04-2023

сажать ли им, например, огороды- Нет, снег кругом.

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