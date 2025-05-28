В ночь на 28 мая столичная воздушная гавань принимала самолеты на запасной аэродром

28 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Рейс Барнаул – Шереметьево перенесли из-за ограничений, которые ввели в аэропорту российской столицы. Регистрация уже завершена, однако самолет вылетит на десять часов позже, чем было запланировано ранее.

Соответствующая информация появилась на табло барнаульского аэропорта. Пассажирский авиалайнер компании "Аэрофлот" должен был вылететь в 09:55 по местному времени. Однако расчетное время отправления изменили на 19:55.

Кроме того, ситуацию прокомментировал аэропорт Шереметьево в своем Telegram-канале. Из-за ограничений, введенных в ночь на 28 мая, воздушная гавань принимала рейсы на запасной аэродром.

"Возможны задержки рейсов на вылет и прилет в течение дня", – сказано в публикации.

Пассажиров просят уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, а также следить за информацией через кол-центры авиакомпаний.

Напомним, 27 и 28 мая в России вводили ограничения на работу девяти аэропортов. Предварительно, это связано с массовой атакой беспилотников: с 21:00 27 мая до 00:00 28 мая по московскому времени российские системы ПВО уничтожили 112 беспилотников над шестью регионами страны.