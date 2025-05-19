Австрийский певец стал победителем "Евровидения-2025"

Второе место заняла представительница Израиля

19 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Йоханнес Питч (JJ) / Фото: AP/TASS

Победителем конкурса "Евровидение-2025" стал певец из Австрии Йоханнес Питч под псевдонимом JJ, пишет ТАСС.

Австрийский певец набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла исполнительница из Израиля Юваль Рафаэль, которая набрала 357 баллов. Бронза досталось представителю Эстонии Томми Кэшу, набравшему 356 баллов.

Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в "Евровидении". В этом году РФ возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с зарубежным конкурсом. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, причем ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.

В прошлом году победителем "Евровидения" стал швейцарский исполнитель Nemo.