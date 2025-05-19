Австрийский певец стал победителем "Евровидения-2025"
Второе место заняла представительница Израиля
19 мая 2025, 06:40, ИА Амител
Победителем конкурса "Евровидение-2025" стал певец из Австрии Йоханнес Питч под псевдонимом JJ, пишет ТАСС.
Австрийский певец набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла исполнительница из Израиля Юваль Рафаэль, которая набрала 357 баллов. Бронза досталось представителю Эстонии Томми Кэшу, набравшему 356 баллов.
Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в "Евровидении". В этом году РФ возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с зарубежным конкурсом. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, причем ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.
В прошлом году победителем "Евровидения" стал швейцарский исполнитель Nemo.
06:59:50 19-05-2025
Пофиг.
09:19:03 19-05-2025
Не в юбке и выиграл, странно))
10:22:19 19-05-2025
Был в истории австрийский художник, веган и любитель животных
13:13:16 19-05-2025
По голосованию зрителей безоговорочно победил Израиль! Но национальные жюри из- за политики не дали выиграть Юваль. А у нее красивая и сильная песня. Замечательный голос и выступила она очень хорошо, несмотря на протесты некоторых. Когда слышишь песню, понимаешь она поет душой...и уже потом узнаешь историю девушки. О том как она в октябре 23 года спаслась раненная боевиками Хамас, притворившись мертвой и пролежав так 8 часов.
Австрия неплохо тоже, хорошо, что не фрики какие- то, но все же " победил Изоаиль, а Австрия просто заняла первое место".