Швейцарский певец Nemo стал победителем Евровидения
После получения главного приза он случайно его разбил
12 мая 2024, 12:45, ИА Амител
Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем Евровидения с песней The Code. Он набрал 591 балл.
Букмекеры называли представителя Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) главным претендентом на победу в этом году. Однако его песня Rim Tim Tagi Dim заняла лишь второе место, набрав 547 баллов. При этом Пуришич победил в голосовании зрителей.
Третье место заняли украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, они получили 453 очка. На четвертой позиции – французский исполнитель Slimane с композицией Mon amour, он набрал 445 баллов.
Nemo после получения главного приза случайно разбил стеклянный микрофон, однако организаторы выдали ему новый.
12:50:06 12-05-2024
Его фото разместить Амител не решился! ))) И правильно! А то скрепы кааак затрещат!
12:54:06 12-05-2024
Nemo поет гимн небинарных личностей (ЛГБТ). Как мог победить кто-то другой? Все по современной повестке. Зато другого певца диквалифицировали, потому что он в прошлом был пророссийским, а сейчас махнул рукой операторке за сценой чтобы его не снимали. Операторка оскорбилась и это стало поводом диквалификации.
13:01:31 12-05-2024
Политизированный на 100% конкурс. Украине баллы за то она Украина. Россию диквалифицировали потому варварская страна. Израиль допустили постому что демократическая, а тысячи погибших детей-палестинцев - ну что такого, среди могли быть террористы, Израиль это хорошая страна.
14:29:17 12-05-2024
Гость (13:01:31 12-05-2024) Политизированный на 100% конкурс. Украине баллы за то она Ук... Украина очень достойно выступила. Хорошая песня, красивый голос основной певицы и шикарный номер. Заслуженное место в тройке. Израиль тоже весьма не дурно выступил. Француз был хорош.
Примерно четверть от выступающих в финале фрики. Самый кошмар это конечно дьвольские проделки с истошными воплямии и экзорцизмом на сцене. Мерзкое зрелище. Спасибо, что не победили...но в 10- ведь.
Победитель как обычно экстрагантен и идет своим путем) Но даже если отбросить все это чисто музыкально не мое.
Интнресно, если бы юбочку не одел, тоже бы победил?
16:18:37 12-05-2024
Гость (14:29:17 12-05-2024) Украина очень достойно выступила. Хорошая песня, красивый го... Да, Израиль, молодчина! Не смотря на хейт так шикарно спела и песня хорошая и голос отличный. В итоге зрители отдали ей второе место и совсем небольшой отрыв от первого- Хорватии. Щвейцарии с слову зрители поставили всего на пятое место! Зато жюри почти всех стран отдали ему победные 12 баллов...
14:11:15 12-05-2024
Дождутся они там... Дождутся... В Сене будем мыть сапоги...
14:44:37 12-05-2024
Опять гомосек с бородой?
16:18:05 12-05-2024
Дима (14:44:37 12-05-2024) Опять гомосек с бородой?... Борода это слишком токсично и маскулинно. С макияжем в пышном женском наряде
16:20:13 12-05-2024
Дима (14:44:37 12-05-2024) Опять гомосек с бородой?...
Нет. Без бороды. Но в юбочке. И розовой кофточке))
18:33:59 12-05-2024
Политика говорите? Да в голосании жюри, наверное. А вот люди- другое.
Если говорить о хитовости, мелодичности и радийости песен- то, лучшая, пожалуй, была у Англии. Да. Одна из немногих, у которой мог быть потенциал. Но певец исполняющий ее итак обладающий весьма скромными вокальными данными просто завалил ее в финал конкурса.Он вообще не справился вживую. Это был ужас и кошмар. Плюс пошлая никакущая постановка номера.
Итог зрители отдали " 0" голосов..
21:35:34 12-05-2024
Честно говоря, мне финальная песня не понравилась, от слова совсем!