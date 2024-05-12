Швейцарский певец Nemo стал победителем Евровидения

После получения главного приза он случайно его разбил

12 мая 2024, 12:45, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем Евровидения с песней The Code. Он набрал 591 балл.

Букмекеры называли представителя Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) главным претендентом на победу в этом году. Однако его песня Rim Tim Tagi Dim заняла лишь второе место, набрав 547 баллов. При этом Пуришич победил в голосовании зрителей.

Третье место заняли украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, они получили 453 очка. На четвертой позиции – французский исполнитель Slimane с композицией Mon amour, он набрал 445 баллов.

Nemo после получения главного приза случайно разбил стеклянный микрофон, однако организаторы выдали ему новый.