Алтайских водителей призвали к осторожности из-за мороза и гололедицы

Водителям в Алтайском крае стоит быть особо осторожными на дорогах из-за морозов, тумана и гололедицы, предупредили в региональной ГИБДД.

Согласно прогнозу синоптиков, с 27 по 29 ноября в регионе похолодает до минус 30-40 градусов.

«Особую бдительность рекомендуется соблюдать водителям при движении по автодорогам: P-256 „Чуйский тракт“, А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан), А-321 (Барнаул — Павловск — граница с республикой Казахстан), К-04 Алтай — Кузбасс», — рассказали в ведомстве.

В случае поездки за город в Госавтоинспекции водителям рекомендуют взять с собой всё необходимое для мелкосрочного ремонта и тёплые вещи, проверить наличие световозвращающих жилетов в автомобиле, а также руководствоваться при движении не только существующими ограничениями скорости, но и, прежде всего, дорожными и погодными условиями.

Пешеходов же призывают носить световозрвщающие элементы на одежде и аксесссуарах.

«Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112 либо 110. Это можно сделать и при отрицательном балансе, и даже без сим-карты», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сибири начинается арктическое вторжение, которое первыми встретили северные регионы страны, а теперь начало холодать и в средней полосе.