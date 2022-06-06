Бывший московский завод Renault переименовали в «Москвич»

Бывший московский автозавод французского концерна Renault переименован с ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», пишет «Интерфакс».

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), у предприятия сменили название 3 июня.

Также в документах отмечается смена руководителя — с Яна Птачека из структуры Renault на Дмитрия Пронина, в прошлом занимавшего пост замглавы столичного Дептранса.

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Напомним, российские активы Renault перешли в государственную собственность в мае 2022 года. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, на базе бывшего московского завода Renault, который перешёл на баланс города, возобновят производство «Москвичей».

Ранее сообщалось, что Алтайский край занимает второе место в России по количеству автомобилей этой марки.