Российские активы Renault перешли в государственную собственность

Российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность, сообщили в Минпромторге.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность подведомственного ФГУП «НАМИ», а оставшаяся часть ценных бумаг концерна — «Ростеху».

Соглашение при этом предусматривает, что Renault сможет выкупить свою долю в АвтоВАЗе в течение шести лет.

Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет АвтоВАЗ, он же продолжит выпускать автомобили Lada на своих заводах.

РБК со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина пишет, что на базе бывшего московского завода Renault, который перешёл на баланс города, возобновят производство автомобилей «Москвич».

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — цитирует агентство градоначальника.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал снижение цен на автомобили. По его мнению, падение произойдёт в ближайшее время.