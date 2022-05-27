Главы двух Алтаев прокатились на старенькой «Волге» по Чуйскому тракту

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокатились по Чуйскому тракту на «Волге» 1976 года выпуска, сообщает Telegram-канал «Алтай-Болтай».

Политики по пути из Бийска в Горно-Алтайск также заехали в Сростки, где перекусили местными пирожками. «Ещё и гендиректора ПАО „Россети Сибирь“ Павла Акилина угостили», — пишет канал.

Видео: vk.com/altai_region22

Напомним, 26 мая в Новосибирской области стартовал автопробег в честь 100-летия Чуйского тракта. Маршрут пробега продолжился в Алтайском крае и пройдёт через всю Республику Алтай, где завершится 29-го числа в селе Ташанта Кош-Агачского района. Глава региона Олег Хорохордин ещё ранее отмечал, что будет участвовать в заезде на старенькой «Волге».

Также в этот день в Алтайском крае состоялось торжественное открытие обновлённого участка Чуйского тракта. Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко и глава «Росавтодора» Роман Новиков.