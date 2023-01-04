На Алтае сняли ограничения на трассах, где ранее непогода особенно разбушевалась

Водителям рекомендуют перед дальней поездкой уточнять погодные условия и запасаться тёплыми вещами

04 января 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае, по данным на полдень среды, 4 января, нет закрытых участков трасс, сообщает региональное МЧС.

«В настоящее время в крае закрытых дорог нет, перерывов в движении автотранспорта не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Напомним, на территории региона на 3 и 4 января объявляли штормовое предупреждение. Из-за сильной метели закрыли дорогу на границе Алтайского края с Казахстаном. Также из-за ухудшения погодных условий ограничили движение всех видов транспорта на дороге А-322 – Горняк – Староалейское.

Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок из-за непогоды: «Без острой необходимости не покидать пределы населённых пунктов».

В МЧС указали, что хоть и нет на данный момент закрытых дорог, однако осторожность всё равно важна, поскольку при перепадах температур появляется наледь.

Водителей просят перед поездкой уточнить погодные условия, оценить дорожную обстановку, проверить исправность автомобиля. На дороге важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности. Необходимо взять с собой тёплые вещи и средства спасения – лопату, трос, топор. Если будет нужна помощь, то звонить можно по номерам «101» или «112».