Стоянку автомобилей ограничат на нескольких улицах Барнаула
Ограничения связаны с уборкой снега
В Барнауле для уборки снега на нескольких улицах города ограничат стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничение будет действовать на следующих участках:
ул. Ползунова, от пр. Ленина до здания № 30 (чётная сторона);
ул. Ползунова, от пр. Комсомольского до здания № 22 (чётная сторона);
ул. Сергея Ускова, от ул. Взлётной до проезда Северного Власихинского;
ул. Сиреневая, от ул. Взлётной до ул. Балтийской (нечётная сторона);
проезд Северный Власихинский, от ул. Сергея Ускова до ул. Попова;
проезд Северный Власихинский, от ул. Малахова до ул. Лазурной;
проезд в районе здания № 8 по ул. 42-й Краснознаменной Бригады;
пр. Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;
ул. Гаражная, в районе здания № 1;
ул. Смородиновая, в районе здания № 18Б;
ул. Пролетарская, от пр. Красноармейского до здания № 127а;
в районе здания № 1 по ул. Лесокирзаводской;
пр. Красноармейский, от здания № 103 до ул. Крупской (нечётная сторона);
ул. Шукшина, от дома № 5 до ул. Юрина.
Ранее сообщалось, что в Барнауле дорожная техника выехала на ликвидацию последствий снегопада.