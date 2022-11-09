Стоянку автомобилей ограничат на нескольких улицах Барнаула

В Барнауле для уборки снега на нескольких улицах города ограничат стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

ул. Ползунова, от пр. Ленина до здания № 30 (чётная сторона);

ул. Ползунова, от пр. Комсомольского до здания № 22 (чётная сторона);

ул. Сергея Ускова, от ул. Взлётной до проезда Северного Власихинского;

ул. Сиреневая, от ул. Взлётной до ул. Балтийской (нечётная сторона);

проезд Северный Власихинский, от ул. Сергея Ускова до ул. Попова;

проезд Северный Власихинский, от ул. Малахова до ул. Лазурной;

проезд в районе здания № 8 по ул. 42-й Краснознаменной Бригады;

пр. Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;

ул. Гаражная, в районе здания № 1;

ул. Смородиновая, в районе здания № 18Б;

ул. Пролетарская, от пр. Красноармейского до здания № 127а;

в районе здания № 1 по ул. Лесокирзаводской;

пр. Красноармейский, от здания № 103 до ул. Крупской (нечётная сторона);

ул. Шукшина, от дома № 5 до ул. Юрина.

Ранее сообщалось, что в Барнауле дорожная техника выехала на ликвидацию последствий снегопада.