Автобус с пассажирами влетел в ассенизаторский грузовик на Алтае

ДТП произошло утром 31 июля в Чемальском районе

31 июля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай несколько человек получили травмы и один погиб в результате ДТП, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

ДТП произошло утром 31 июля в Чемальском районе – в трех километрах от села Чемал. Ассенизаторский грузовик Hino столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

"В автобусе находилось 20 человек, из них два ребенка. Получили травмы семь человек, из них один ребенок. Один человек скончался по пути в Чемальскую районную больницу", – рассказали в ведомстве.

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