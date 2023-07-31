Ехали туристы, один погиб. Подробности ДТП с ассенизаторской машиной на Алтае
Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус
31 июля 2023, 12:26, ИА Амител
В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Республике Алтай, ехали туристы, сообщает "Республика Алтай в Telegram".
ДТП произошло утром 31 июля возле села Чемал. Ассенизаторский грузовик Hino столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 20 пассажиров.
"Авария случилась по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший туристов", – рассказали в региональном МВД.
Скончалась женщина из микроавтобуса – по пути в Чемальскую районную больницу. Еще семь человек получили травмы.
Напомним, на прошлой неделе в республике произошло две крупные аварии, в которых погибли туристы. 25 июля перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66 по пути на Каракольские озера: травмы получили 11 из 16 пассажиров, из них шестеро детей, один взрослый погиб. 27 июля упал вертолет Ми-8 с туристами, на борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, четверо из них погибли.
13:12:35 31-07-2023
какой-то падёж туристов в РА нынче. а что об этом думает руководство республики? или оно об этом не думает?
20:11:48 31-07-2023
ребят, да все очень просто- местные аборигены не готовы к интенсивности и сложности движения, которое у них идет в летний пик, они на лошадях в основном, а тут шайтан-машина кругом! вот и бьются все и на всём