Ехали туристы, один погиб. Подробности ДТП с ассенизаторской машиной на Алтае

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус

31 июля 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04

В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Республике Алтай, ехали туристы, сообщает "Республика Алтай в Telegram".

ДТП произошло утром 31 июля возле села Чемал. Ассенизаторский грузовик Hino столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 20 пассажиров.

"Авария случилась по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший туристов", – рассказали в региональном МВД.

Скончалась женщина из микроавтобуса – по пути в Чемальскую районную больницу. Еще семь человек получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в республике произошло две крупные аварии, в которых погибли туристы. 25 июля перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66 по пути на Каракольские озера: травмы получили 11 из 16 пассажиров, из них шестеро детей, один взрослый погиб. 27 июля упал вертолет Ми-8 с туристами, на борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, четверо из них погибли.