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Ехали туристы, один погиб. Подробности ДТП с ассенизаторской машиной на Алтае

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус

31 июля 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04
Фото: t.me/mchs_04

В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Республике Алтай, ехали туристы, сообщает "Республика Алтай в Telegram".

ДТП произошло утром 31 июля возле села Чемал. Ассенизаторский грузовик Hino столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 20 пассажиров.

"Авария случилась по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший туристов", – рассказали в региональном МВД.

Скончалась женщина из микроавтобуса – по пути в Чемальскую районную больницу. Еще семь человек получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в республике произошло две крупные аварии, в которых погибли туристы. 25 июля перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66 по пути на Каракольские озера: травмы получили 11 из 16 пассажиров, из них шестеро детей, один взрослый погиб. 27 июля упал вертолет Ми-8 с туристами, на борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, четверо из них погибли.

Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика
ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

13:12:35 31-07-2023

какой-то падёж туристов в РА нынче. а что об этом думает руководство республики? или оно об этом не думает?

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Гость

20:11:48 31-07-2023

ребят, да все очень просто- местные аборигены не готовы к интенсивности и сложности движения, которое у них идет в летний пик, они на лошадях в основном, а тут шайтан-машина кругом! вот и бьются все и на всём

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