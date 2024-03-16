Автобус слетел с трассы в Алтайском крае
Авария случилась на участке трассы Барнаул — Бийск
16 марта 2024, 22:05, ИА Амител
Автобус слетел с трассы Барнаул – Бийск в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Инцидент случился утром 16 марта на 301 километре Чуйского тракта.
"По предварительным данным, водитель — мужчина 1968 года рождения, — управляя пассажирским автобусом "Сетра", при движении со стороны города Барнаула в направлении города Бийска не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате происшествия пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.
По имеющейся информации, в автобусе находилась экскурсионная группа, которую доставили на другом автобусе в село Первомайское Бийского района.
"Сотрудники Госавтоинспекции с привлечением специальной техники проводят работы по отбуксировке автобуса на проезжую часть. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями", — отметили в ГИБДД.
Вечером 16 марта в на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска ограничили проезд для пассажирского и грузового транспорта. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.
Ранее в МЧС предупредили, что днем 16-го и ночью 17 марта в регионе будет штормовой ветер, дождь и снег.
05:34:46 17-03-2024
Тут всё в кучу. Трасса была закрыта. Профессионалы тоже ошибаются. Экскурсионная группа получила удивительное приключение.
11:34:46 17-03-2024
Это не водитель "не справился и допустил", а ГИБДД, дорожные службы, МЧС не предприняли мер по организации безопасного движения на данном участке трассы