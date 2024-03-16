Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

Автомобилистку увезли в медучреждение

16 марта 2024, 17:20, ИА Амител

ДТП на Антона Петрова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на улице Антона Петрова в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась 16 марта в 13:48 возле дома № 195а.

"Столкнулись автомобили "Фольксваген Пассат", под управлением мужчины 1988 года рождения, и "Фольксваген Поло", за рулем которого была женщина 1959 года рождения. После столкновения они допустили наезды на препятствия", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую автомобилистку доставили в медучреждение для оказания медпомощи. В каком она состоянии, не уточняется.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.