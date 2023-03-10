Автобус со школьниками упал в реку в Армении

Пострадали 23 человека, есть погибший

10 марта 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Армении в ДТП со школьным автобусом погиб человек, ещё 23 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Авария случилась днём 10 марта в Сюникской области. По данным издания Apa, транспорт при движении упал в реку.

"В Капанский медицинский центр доставлены 24 пострадавших с различными степенями повреждений. Одна из них – 1970 года рождения – умерла", – рассказали в ведомстве.

Ранее в аварии с участием автобуса на трассе Барнаул – Новосибирск погибли мужчина и ребёнок.