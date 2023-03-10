Мужчина с ребенком погибли в аварии с участием автобуса Славгород – Новосибирск

Вечером 9 марта водитель автомобиля Honda Civic допустил столкновение с автобусом Kia Grandbird. 35-летний водитель иномарки и трёхлетний мальчик скончались.

"30-летняя женщина и 5-летний мальчик (пассажиры автомобиля Honda) бригадой скорой медицинской помощи доставлены в районную больницу, характер травм уточняется. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах", – сказано в сообщении.