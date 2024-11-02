В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 маршрут

Конкурс проводят до 2 декабря

02 ноября 2024, 10:35, ИА Амител

Автобус / Фото: Hobi industri / unsplash.com

В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 межмуниципальный маршрут, сообщили в Минтрансе региона.

Ведомство проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:

№ 134 Новоалтайск – Барнаул;

№ 166 Жилино – Новоалтайск;

№ 270 Барнаул – Малахово;

№ 757 Новичиха – Рубцовск;

№ 268К п. Ильича – Новоалтайск – Березовка;

№ 521 Белокуриха – Старобелокуриха;

№ 549 р.п. Благовещенка – Верх-Суетка;

№ 218 Верх-Жилино – Барнаул;

№ 805 Барнаул – Троицкое;

№ 923 Барнаул – Кулунда;

№ 773 Барнаул – Славгород;

№919 Барнаул – Глушинка;

№ 113 Заринск – Воскресенка;

№ 109 Заринск – Комарское;

№ 111 Заринск – Среднекрасилово;

№ 111А Заринск – Новомоношкино;

№112 Заринск – Хмелевка;

№ 115 Заринск – Старокопылово;

№ 116 Заринск – Озерное;

№ 117 Заринск – Жуланиха;

№ 208 Заринск – Верх-Камышенка.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 2 декабря включительно. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте министерства.