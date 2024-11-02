В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 маршрут
Конкурс проводят до 2 декабря
02 ноября 2024, 10:35, ИА Амител
Автобус / Фото: Hobi industri / unsplash.com
В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 межмуниципальный маршрут, сообщили в Минтрансе региона.
Ведомство проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:
- № 134 Новоалтайск – Барнаул;
- № 166 Жилино – Новоалтайск;
- № 270 Барнаул – Малахово;
- № 757 Новичиха – Рубцовск;
- № 268К п. Ильича – Новоалтайск – Березовка;
- № 521 Белокуриха – Старобелокуриха;
- № 549 р.п. Благовещенка – Верх-Суетка;
- № 218 Верх-Жилино – Барнаул;
- № 805 Барнаул – Троицкое;
- № 923 Барнаул – Кулунда;
- № 773 Барнаул – Славгород;
- №919 Барнаул – Глушинка;
- № 113 Заринск – Воскресенка;
- № 109 Заринск – Комарское;
- № 111 Заринск – Среднекрасилово;
- № 111А Заринск – Новомоношкино;
- №112 Заринск – Хмелевка;
- № 115 Заринск – Старокопылово;
- № 116 Заринск – Озерное;
- № 117 Заринск – Жуланиха;
- № 208 Заринск – Верх-Камышенка.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 2 декабря включительно. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте министерства.
14:31:33 02-11-2024
Мне тоже нужен перевозчик, как конкурс объявить?
14:58:38 02-11-2024
А на местные, в городе, не хотят поискать перевозчиков на маршруты?
Восстановить надо многие маршруты. Максимально сократить маршрутные такси и вернуть автобусы большой вместимости.