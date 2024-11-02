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В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 маршрут

Конкурс проводят до 2 декабря

02 ноября 2024, 10:35, ИА Амител

Автобус / Фото: Hobi industri / unsplash.com
Автобус / Фото: Hobi industri / unsplash.com

В Алтайском крае ищут перевозчиков на 21 межмуниципальный маршрут, сообщили в Минтрансе региона.

Ведомство проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по следующим направлениям:

  • № 134 Новоалтайск – Барнаул;
  • № 166 Жилино – Новоалтайск;
  • № 270 Барнаул – Малахово;
  • № 757 Новичиха – Рубцовск;
  • № 268К п. Ильича – Новоалтайск – Березовка;
  • № 521 Белокуриха – Старобелокуриха;
  • № 549 р.п. Благовещенка – Верх-Суетка;
  • № 218 Верх-Жилино – Барнаул;
  • № 805 Барнаул – Троицкое;
  • № 923 Барнаул – Кулунда;
  • № 773 Барнаул – Славгород;
  • №919 Барнаул – Глушинка;
  • № 113 Заринск – Воскресенка;
  • № 109 Заринск – Комарское;
  • № 111 Заринск – Среднекрасилово;
  • № 111А Заринск – Новомоношкино;
  • №112 Заринск – Хмелевка;
  • № 115 Заринск – Старокопылово;
  • № 116 Заринск – Озерное;
  • № 117 Заринск – Жуланиха;
  • № 208 Заринск – Верх-Камышенка.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 2 декабря включительно. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте министерства.

Алтайский край общественный транспорт

Комментарии 2

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Гость

14:31:33 02-11-2024

Мне тоже нужен перевозчик, как конкурс объявить?

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Кэт

14:58:38 02-11-2024

А на местные, в городе, не хотят поискать перевозчиков на маршруты?
Восстановить надо многие маршруты. Максимально сократить маршрутные такси и вернуть автобусы большой вместимости.

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