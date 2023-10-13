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Шесть человек. Названо число пострадавших на остановке в Барнауле, куда влетело авто

Мужчина погиб, а пять женщин получили травмы различной степени тяжести

13 октября 2023, 18:44, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шесть человек – пять женщин и один мужчина – пострадали в результате ДТП на автобусной остановке в Барнауле. Об этом рассказали amic.ru в городской ГИБДД.

"Пять человек ранено и один погиб", – отметили в ведомстве.

В краевом Минздраве рассказали, что пять пострадавших женщин с травмами различной степени тяжести увезли в больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в региональном МВД, погиб мужчина 1955 года рождения. На место ДТП выехал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет.

Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.

Фото: читатель amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП
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Комментарии 3

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Гость

19:27:53 13-10-2023

Жесть! И какие выводы делают власти города и края? Все структуры надо подключить,всех специалистов. Надо проверить все дороги,светофоры,знаки,усилить рейды и т.д. Безопасность жителей города должна быть превыше всего!

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Гость

22:23:16 13-10-2023

Гость (19:27:53 13-10-2023) Жесть! И какие выводы делают власти города и края? Все струк... Пятница 13-е

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Гость

00:18:06 14-10-2023

Лет 15-20 объявить срок, тогда многие подумают. А пока гоняют все. Мотоциклеты носятся, на спорткарах тоже. Центр гудит по ночам. И для всяких велоушлепков и самокатчиков, которые проносятся на скорости около 40 км/ч на пешеходных дорожках нужно объявить. Ну если ты хочешь заниматься велоспортом, зачем гонять? Там это особо не нужно для здоровья.

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