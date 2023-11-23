Как выбрать банковскую карту для получения пенсии и можно ли с ее помощью заработать

К сожалению, дистанционное мошенничество сейчас действительно бывает. Но вам не стоит опасаться, если вы будете соблюдать несколько ключевых правил. И не важно, есть ли у вас сейчас деньги на карте или нет, вам нужно помнить вот что:

Не отвечайте на незнакомые телефонные номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу положите трубку или перестаньте отвечать на сообщения. Самостоятельно перезвоните или обратитесь в банк.

Не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, номера и пароли карты, а также коды из СМС, не переходите по ссылкам в сообщениях и не вводите данные карты на неизвестных сторонних ресурсах.

Не верьте, если вам звонят и представляются "сотрудниками" правоохранительных органов, Центрального банка, службы безопасности банка, "Госуслуг". Никакого "безопасного счета", куда вас просят перевести ваши деньги, нет. О том, что "в данный момент на вас оформляют" кредит, информации ни у кого быть не может. Не подтверждайте никакой смены номера, если вы этого не делали. В любой такой ситуации просто положите трубку и обратитесь в банк.

При этом банки сейчас делают все возможное, чтобы защитить своих клиентов. Кстати, в ВТБ при переводе пенсии в банк пенсионерам подключается бесплатная страховка на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами.