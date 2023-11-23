Как выбрать банковскую карту для получения пенсии и можно ли с ее помощью заработать
Сейчас все больше людей пенсионного возраста переходят на безналичные операции
23 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8Jwxhz
Пандемия коронавируса подстегнула развитие электронных сервисов. Сегодня и получать деньги, и тратить их удобнее и даже выгоднее именно через банковские карты или приложения. Причем речь не только о заработной плате или ином доходе от работы, но и о пенсии. В последнем случае есть несколько важных правил, которые помогут пенсионерам не только не потерять, но и приумножить свои средства. Как именно – рассказываем.
Как оформить получение пенсии на банковскую карту?
Если вы решили получать пенсионные выплаты на карту, вам необходимо:
- обратиться в выбранный банк и оформить там дебетовую карту платежной системы "Мир";
- подать заявление о переводе пенсии. Это можно сделать разными способами, к примеру, на портале "Госуслуги" или в самом банке;
- подтвердить согласие на перевод ответом на СМС-сообщение от портала "Госуслуги".
Пенсионеры этой возможностью активно пользуются. Например, только на карты ВТБ получают пенсию уже около 18,5 тыс. жителей края старшего возраста, и их количество постоянно растет.
"Мы видим, что пенсионеры внимательно следят за предложениями банков, осваивают онлайн-банкинг, новые продукты, выбирая лучшие для себя условия. Так, депозиты или остатки на накопительных счетах есть почти у 40% клиентов старшего возраста", – уточнили amic.ru в кредитной организации.
В чем преимущества получения пенсии на карту?
Преимуществ несколько:
- Пенсия приходит на карту автоматически, не придется ждать почтальона или идти в банк в назначенный день.
- Всю сумму можно снять в любое время работы банка или банкоматов. А если вы все чаще рассчитываетесь в магазине картой, то их вообще можно не снимать, или, во всяком случае, не все сразу.
- Комиссия за онлайн-оплату ЖКУ, как правило, ниже, чем по квитанции. Иногда ее может не быть вообще. В ВТБ, например, без комиссии можно оплатить сотовую связь, интернет, детские сады и школы, с которыми заключено соглашение, а также внести государственные платежи (штрафы, налоги).
- С помощью карты можно даже заработать. Некоторые банки предлагают выгодные условия: кешбэк за покупки, процент на остаток на счете и другие.
На что обратить внимание при выборе банка и карты?
Главное формальное условие получения пенсии на карту – она должна быть платежной системы "Мир". Сейчас все банки выпускают такие карты, но условия обслуживания могут отличаться.
А поэтому советуем выбирать такое предложение от банка, когда:
- карта бесплатна в обслуживании и не влечет за собой каких-либо дополнительных расходов;
- если вы предпочитаете снимать наличные, сразу уточните, есть ли возможность снимать деньги без комиссии в устройствах сторонних банков. Тогда это удобно делать в любом населенном пункте, даже если там нет банкомата именно вашего банка;
- а в идеале – карта позволяет приумножить доход за счет процентов на ежедневный остаток на счете или хороший кешбэк.
И, конечно, обращайте внимание и на сам банк: насколько давно он работает, насколько четко вам разъясняют все условия по карте и другим банковским продуктам, на все ли ваши вопросы отвечают – это все тоже важно.
Вы говорите, что на пенсионной карте можно еще и заработать. Как именно?
Да, некоторые банки дают сегодня выгодные условия для клиентов, получающих пенсию на карту.
Например, ВТБ начисляет повышенный процент (7 %) на сумму остатка до 100 000 рублей (включительно). Достаточно просто получать пенсию на карту ВТБ "Мир", проценты автоматически будут начисляться на ежедневный остаток и выплачиваться ежемесячно.
Кроме этого, если вы переведете пенсию в ВТБ по промокоду ВКЛАД до 30 ноября и получите первое зачисление до 31 января 2024 года включительно, то сможете получить дополнительную надбавку в размере 1% годовых по действующему или новому вкладу в рублях в течение шести месяцев с даты поступления первой пенсии. К примеру, при открытии "ВТБ-Вклад" можно получать до 16% годовых первые полгода.
Также у ВТБ есть программа лояльности – пользователи карты получают кешбэк 2% за покупки в супермаркетах, кафе или поездки в транспорте, при этом клиенты, получающие пенсию в ВТБ с января 2023 года, получают кешбэк в дополнительной категории "Аптеки".
Бонусы за участие в программе лояльности имеются и у самой платежной системы "Мир".
Это будут ваши дополнительные деньги, которыми можно будет рассчитаться за продукты в магазине или за лекарства в аптеке.
Преимущества карты ВТБ для пенсионеров:
- до 16% годовых по вкладу при переводе пенсии на карту ВТБ по промокоду ВКЛАД;
- 7% годовых на остаток по счету карты;
- снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков по всей стране;
- бесплатная программа защиты денег на счетах и картах ВТБ от мошенников. Страховой лимит – 100 000 руб.;
- оплата ЖКУ без комиссии в ВТБ Онлайн или картой ВТБ в банкоматах ВТБ.
А мошенники могут украсть мои деньги, если я буду хранить их на карте?
К сожалению, дистанционное мошенничество сейчас действительно бывает. Но вам не стоит опасаться, если вы будете соблюдать несколько ключевых правил. И не важно, есть ли у вас сейчас деньги на карте или нет, вам нужно помнить вот что:
Не отвечайте на незнакомые телефонные номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу положите трубку или перестаньте отвечать на сообщения. Самостоятельно перезвоните или обратитесь в банк.
Не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, номера и пароли карты, а также коды из СМС, не переходите по ссылкам в сообщениях и не вводите данные карты на неизвестных сторонних ресурсах.
Не верьте, если вам звонят и представляются "сотрудниками" правоохранительных органов, Центрального банка, службы безопасности банка, "Госуслуг". Никакого "безопасного счета", куда вас просят перевести ваши деньги, нет. О том, что "в данный момент на вас оформляют" кредит, информации ни у кого быть не может. Не подтверждайте никакой смены номера, если вы этого не делали. В любой такой ситуации просто положите трубку и обратитесь в банк.
При этом банки сейчас делают все возможное, чтобы защитить своих клиентов. Кстати, в ВТБ при переводе пенсии в банк пенсионерам подключается бесплатная страховка на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами.
7,0% годовых начисляются на общую сумму денег, не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), за исключением счетов по вкладам, накопительных счетов и брокерских счетов, при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Проценты начисляются на общую сумму денег в рублях на начало каждого календарного дня и выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. На сумму более 100 000 руб. проценты не начисляются.
Акция "Вклад с выгодой за перевод пенсии". Доходность до 16% годовых по вкладу "ВТБ-Вклад" в рублях достигается за счет начисления ставки 15% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 1095 дней без пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции "Вклад с выгодой за перевод пенсии" (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 30.11.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 31.01.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более шести месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение, – 1 млн руб. В рамках Акции поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения – на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.
Страховка подключается автоматически клиентам ВТБ, которые получают пенсионные выплаты на счет ВТБ. Страхованию подлежат счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Период страхования – три календарных месяца с автоматической пролонгацией, при условии зачисления пенсионных выплат на счет ВТБ. Страховая сумма – 100 000 руб. Подробный перечень страховых рисков и порядок действий при их наступлении указаны на vtb.ru. Услугу страхования оказывает АО "СОГАЗ". Лицензия на осуществление страхования СИ № 1208 от 05.08.2015.
Условия действительны на 21.11.2023 г. Подробная информация на vtb.ru. Генеральная лицензия Банка России №1000.
Банк ВТБ (ПАО)Реклама
12:54:59 23-11-2023
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