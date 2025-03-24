Как переезжать железнодорожные пути, чтобы не лишиться прав и не угодить под поезд?

Рассказываем, как избежать аварии

24 марта 2025, 06:40, ИА Амител

Новый железнодорожный переезд / Фото: Минтранс Алтайского края

Ежегодно в Алтайском крае происходят резонансные ДТП на железнодорожных путях. Некоторые из них, увы, приводят к жертвам. Тормозной путь поезда, следующего со скоростью всего 60 км/ч, составляет почти километр. Остановить такой состав мгновенно практически невозможно. Рассказываем, как избежать аварии и почему нужно быть вдвойне аккуратным за рулем автомобиля на железнодорожном переезде.

Я подъезжаю к железнодорожному переезду. Что мне делать?

Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по специальным переездам, уступая дорогу подвижному составу. Согласно пункту 15.2 ПДД РФ, снизьте скорость и убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Если загорится запрещающий сигнал светофора, вы должны немедленно остановить автомобиль. Также нужно выключить музыку в салоне, чтобы не пропустить звук приближающегося поезда. Очень важно соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы оставалось пространство для маневров. В общем, будьте вдвойне аккуратны!

Как переезжать нерегулируемые железнодорожные пути?

Большую часть правил, связанных с железнодорожными переездами, можно узнать в пункте 15.1 ПДД РФ. Водители могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду.

На всех переездах установлены дорожные знаки, а также иные различные технические средства организации движения.

Все переезды делятся не нерегулируемые и регулируемые. Первые в основном можно встретить в сельской местности, где нет активного автомобильного движения. При подъезде к нерегулируемому переезду водитель обязан остановиться и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. В условиях плохой видимости остановитесь перед переездом, но не выезжая на него, посмотрите по сторонам и проезжайте, только когда убедитесь в безопасности.

Как правильно переезжать по регулируемому железнодорожному переезду?

На таких переездах установлен светофор, который регулирует движение, а также звуковая сигнализация. Дополнительно устанавливаются шлагбаумы, подъемные блоки и другие устройства, обеспечивающие безопасность. Присутствует специальный дежурный по переезду, который контролирует исправность работы технических средств и не позволит вам совершать резких маневров и проскочить рельсы как можно быстрее. Если горит запрещающий сигнал светофора, то водитель обязан остановиться у стоп-линии: в пяти метрах от шлагбаума или семафора. Если никакого оборудования нет – за десять метров от ближайшего рельса. Когда шлагбаум опущен, то нужно просто находиться в машине, никуда не спешить и ждать, когда движение вновь разрешат. Нельзя самовольно пытаться его открыть. Кроме того, запрещено объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства.

Что делать, если машина заглохла на путях?

Помните, что на железнодорожных переездах запрещено останавливаться! Увы, происходят ситуации, когда машина глохнет в самый неподходящий момент на переезде. Причем всего за несколько минут, когда должен проехать поезд. Алгоритм действий описан в пункте 15.5 ПДД РФ. Для начала экстренно высадите пассажиров из салона. Они должны сразу сообщить о ЧП дежурному по переезду, чтобы он успел предупредить машиниста приближающегося состава. Если возможно, то отправьте пассажиров в обе стороны от переезда навстречу приближающемуся составу – так они смогут подать сигнал машинисту. Для этого необходимо махать руками, а лучше – ярким предметом. Если есть фонарь, необходимо направить его в сторону поезда. Машинист яркий свет обязательно заметит.

Вы можете попытаться вытолкнуть свой автомобиль самостоятельно, но должны действовать очень быстро. Если спасти машину не получается, то уйдите на безопасное расстояние. Жизнь важнее, чем даже самый роскошный автомобиль.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Помните, что, нарушая правила дорожного движения на железнодорожных переездах, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни сотен пассажиров поездов и работников локомотивных бригад. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина) влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). При повторном нарушении водительское удостоверение заберут сразу на год (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ).