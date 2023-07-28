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Автомобиль перевернулся напротив "Ашана" в Барнауле

ДТП случилось на пересечении Малахова и Власихинской

28 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на кольце Малахова – Власихинская возле "Ашана" произошло ДТП с переворотом.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", видно, что в результате аварии автомобиль перевернулся, а в салоне находится человек – в комментариях сообщают, что это женщина, она пострадала.

Также за легковушкой видно остановившийся грузовик.

"В курсе 22" со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте работают медики и полицейские.

Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

11:21:43 28-07-2023

а почему не пишут что перевернулась ИНОМАРКА или это НАШЕМАРКА перевернулась?)))

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Гость

11:34:34 28-07-2023

"Малахова – Власихинская возле "Ашана" возле "Волны"

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Пахом

12:20:54 28-07-2023

В пятницу Нивы кучно пошли

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