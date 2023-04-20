Автомобиль перевернулся после аварии у поворота на Новоалтайск
У второй машины очень серьёзные повреждения
20 апреля 2023, 12:36, ИА Амител
Кадр из видео
Жёсткая авария произошла у поворота на Новоалтайск. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Предварительно установлено, что в результате аварии один из автомобилей перевернулся, другой получил серьёзные повреждения. Информации о пострадавших нет.
В комментариях под постом пользователи отметили, что на этом участке уже установили светофоры, но водители по-прежнему продолжают попадать в аварии.
Комментарии 0