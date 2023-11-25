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Автомобиль перевернулся у Старого базара в Барнауле

На месте происшествия работали экстренные службы

25 ноября 2023, 22:03, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 25 ноября перевернулся автомобиль в районе Старого базара.

Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", на месте происшествия работали скорая, полиция и пожарная.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.

25 ноября похожая авария случилась в Бийске – здесь на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского также опрокинулась легковушка.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:32:10 25-11-2023

Долетался!

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Юс

23:30:49 25-11-2023

Как они это делают? Там даже разогнаться негде

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Гость

06:00:29 26-11-2023

в этом месте все условия для такого исполнения. Ограничение скорости, два пешеходных перехода недалеко, а главное широченный перекрёсток с отличным просмотром. Можно и по переворачиваться.

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