Автомобиль перевернулся у Старого базара в Барнауле
На месте происшествия работали экстренные службы
25 ноября 2023, 22:03, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле вечером 25 ноября перевернулся автомобиль в районе Старого базара.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", на месте происшествия работали скорая, полиция и пожарная.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.
25 ноября похожая авария случилась в Бийске – здесь на пересечении улиц Ленинградской и Чайковского также опрокинулась легковушка.
22:32:10 25-11-2023
Долетался!
23:30:49 25-11-2023
Как они это делают? Там даже разогнаться негде
06:00:29 26-11-2023
в этом месте все условия для такого исполнения. Ограничение скорости, два пешеходных перехода недалеко, а главное широченный перекрёсток с отличным просмотром. Можно и по переворачиваться.