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Автомобиль врезался в столб перед Старым мостом в Барнауле

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи

26 октября 2023, 11:44, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле перед Старым мостом автомобиль врезался в столб, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" в четверг, 26 октября.

ДТП случилось у ограничителя высоты, с которым постоянно сталкиваются фуры.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Гость

14:13:27 26-10-2023

А столбик то намоленый походу, примагничивать начал.

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Гость

14:59:10 26-10-2023

Гость (14:13:27 26-10-2023) А столбик то намоленый походу, примагничивать начал.... Надолбленный столбик.

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Гость

14:41:16 26-10-2023

Если ехал в сторону города, то все таки после старого моста.

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