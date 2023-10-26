Автомобиль врезался в столб перед Старым мостом в Барнауле
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи
26 октября 2023, 11:44, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле перед Старым мостом автомобиль врезался в столб, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" в четверг, 26 октября.
ДТП случилось у ограничителя высоты, с которым постоянно сталкиваются фуры.
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.
14:13:27 26-10-2023
А столбик то намоленый походу, примагничивать начал.
14:59:10 26-10-2023
Гость (14:13:27 26-10-2023) А столбик то намоленый походу, примагничивать начал.... Надолбленный столбик.
14:41:16 26-10-2023
Если ехал в сторону города, то все таки после старого моста.