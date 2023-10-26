Автомобиль врезался в столб перед Старым мостом в Барнауле

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи

26 октября 2023, 11:44, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле перед Старым мостом автомобиль врезался в столб, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул" в четверг, 26 октября.

ДТП случилось у ограничителя высоты, с которым постоянно сталкиваются фуры.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.