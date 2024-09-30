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Автомобили подорожают в октябре на 10%

С 1 октября в России состоится индексация утильсбора

30 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Новый автомобиль / Фото: unsplash.com
Новый автомобиль / Фото: unsplash.com

В России уже в октябре автомобили могут резко подорожать на 10%, пишет Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, с 1 октября состоится ощутимый рост утильсбора, а к концу месяца ЦБ может увеличить ключевую ставку. Такая мера сделает кредиты менее доступными для россиян.

При этом участники рынка не едины во мнениях:

  • одни считают, что авто подорожают относительно резко сразу на 10%;
  • другие полагают, что цены будут плавно расти на 5-7%.

Ранее сообщили, что средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года превысила 3 млн рублей.

цены Авто

Комментарии 9

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Гость

10:03:31 30-09-2024

И смысл продавцам сидеть, охранять витрины? ) Единицы купят авто по новым ценам, кто целевая аудитория-то?

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Гость

10:59:39 30-09-2024

У кого машина есть, пофиг. А кто мечтает купить, держитесь, всего Вам хорошего!

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Юс

11:04:19 30-09-2024

Граждане! Все - на общественный транспорт!

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Гость

11:16:27 30-09-2024

В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, автодилеры ушли, вывезти автомобиль из другой страны стало очень сложно. Наше государство не бросило своих граждан и сделало всё, чтобы мы не почувствовали дискомфорта

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Гость

13:21:59 30-09-2024

Гость (11:16:27 30-09-2024) В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, авто... Это такой сарказм?!)))

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Гость

13:34:08 30-09-2024

Гость (11:16:27 30-09-2024) В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, авто... мы с большей частью мира поссорились --- в мире 8 млрд человек. Поссорились не с большей, а самой богатой частью. В размере одного "золотого" миллиарда

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Гость

12:58:51 30-09-2024

Ну так деньги у населения есть, спрос на авто растет

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Гость

13:21:05 30-09-2024

Гость (12:58:51 30-09-2024) Ну так деньги у населения есть, спрос на авто растет... Точно: спрос определяет предложение!

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Гость

13:20:37 30-09-2024

Всё дорожает)))))))))))))))))))) но не про все речь)))))

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