Автомобили подорожают в октябре на 10%
С 1 октября в России состоится индексация утильсбора
30 сентября 2024, 09:45, ИА Амител
Новый автомобиль / Фото: unsplash.com
В России уже в октябре автомобили могут резко подорожать на 10%, пишет Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.
По их словам, с 1 октября состоится ощутимый рост утильсбора, а к концу месяца ЦБ может увеличить ключевую ставку. Такая мера сделает кредиты менее доступными для россиян.
При этом участники рынка не едины во мнениях:
- одни считают, что авто подорожают относительно резко сразу на 10%;
- другие полагают, что цены будут плавно расти на 5-7%.
Ранее сообщили, что средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года превысила 3 млн рублей.
10:03:31 30-09-2024
И смысл продавцам сидеть, охранять витрины? ) Единицы купят авто по новым ценам, кто целевая аудитория-то?
10:59:39 30-09-2024
У кого машина есть, пофиг. А кто мечтает купить, держитесь, всего Вам хорошего!
11:04:19 30-09-2024
Граждане! Все - на общественный транспорт!
11:16:27 30-09-2024
В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, автодилеры ушли, вывезти автомобиль из другой страны стало очень сложно. Наше государство не бросило своих граждан и сделало всё, чтобы мы не почувствовали дискомфорта
13:21:59 30-09-2024
Гость (11:16:27 30-09-2024) В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, авто... Это такой сарказм?!)))
13:34:08 30-09-2024
Гость (11:16:27 30-09-2024) В ситуации, когда мы с большей частью мира поссорились, авто... мы с большей частью мира поссорились --- в мире 8 млрд человек. Поссорились не с большей, а самой богатой частью. В размере одного "золотого" миллиарда
12:58:51 30-09-2024
Ну так деньги у населения есть, спрос на авто растет
13:21:05 30-09-2024
Гость (12:58:51 30-09-2024) Ну так деньги у населения есть, спрос на авто растет... Точно: спрос определяет предложение!
13:20:37 30-09-2024
Всё дорожает)))))))))))))))))))) но не про все речь)))))