Автомобили подорожают в октябре на 10%

С 1 октября в России состоится индексация утильсбора

30 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Новый автомобиль / Фото: unsplash.com

В России уже в октябре автомобили могут резко подорожать на 10%, пишет Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, с 1 октября состоится ощутимый рост утильсбора, а к концу месяца ЦБ может увеличить ключевую ставку. Такая мера сделает кредиты менее доступными для россиян.

При этом участники рынка не едины во мнениях:

одни считают, что авто подорожают относительно резко сразу на 10%;

другие полагают, что цены будут плавно расти на 5-7%.

Ранее сообщили, что средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года превысила 3 млн рублей.