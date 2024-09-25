В колонию и надолго. Как в России хотят ужесточить наказание за автоподставы?

Действующие нормы законодательства не могут в полной мере обеспечивать правовую защиту потерпевшим, подчеркивается в законопроекте

25 сентября 2024, 06:40, ИА Амител

Поток автомобилей / Фото: unsplash.com/Aleksandr Popov

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий серьезную уголовную ответственность за автоподставы на дорогах. Сейчас это расценивается как мошенничество, за которое грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Как хотят наказывать организаторов таких ДТП, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какое наказание хотят ввести в России для автоподставщиков?

В Уголовный кодекс РФ хотят ввести отдельное наказание за автоподставы. Автор законопроекта, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предлагает за такое преступление отправлять в колонию на четыре года. Если ДТП организовала группа лиц по предварительному сговору или авария привела к тяжкому вреду здоровью, срок заключения может увеличиться до семи лет, пишут "Известия".

Идею законопроекта поддержали и другие депутаты. По их мнению, нынешние нормы не позволяют эффективно бороться с этим видом преступлений. Представители разных фракций выступают за ужесточение наказания для автоподставщиков, которые умышленно портят чужое имущество и еще на этом зарабатывают, а в результате невиновные водители несут финансовые потери. Например, зампред комитета Госдумы по экономической политике от КПРФ Николай Арефьев убежден, что за такие преступления нужно сажать в тюрьму на восемь-десять лет.

Разве сейчас автоподставщиков не наказывают?

Организаторов подставных аварий наказывают, однако доказать факт автоподставы очень проблематично. Те случаи, которые доходят до суда, расцениваются как мошенничество, за которое грозит штраф или лишение свободы до двух лет. За лжеаварии со значительным ущербом, запланированные группой лиц, максимально дают пять лет. Депутаты Госдумы считают, что ответственность нужно ужесточать, так как автоподставщики создают реальную угрозу безопасности дорожного движения и зачастую угрожают своим жертвам.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что число автоподстав в России растет, даже несмотря на обилие камер на дорогах. Организаторы лжеаварий используют разные схемы для имитации реального дорожно-транспортного происшествия. Главная цель – вынудить водителя выплатить компенсацию за якобы причиненный ущерб или нарушение правил ПДД.

А как будут доказывать, что это была именно автоподстава, а не обычное ДТП?

Пока ответа на этот вопрос нет. Автоэксперты сходятся во мнении, что на практике будет сложно определить, что именно считать автоподставой, а что – неосторожным вождением. Чтобы избежать случаев необоснованного преследования водителей, необходимо разработать конкретные критерии. Для этого поправки необходимо вносить не только в УК, но и в Уголовно-процессуальный кодекс, говорит вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов подчеркивает: прежде чем вводить наказание, в нормативной базе нужно прописать юридическое определение автоподставы и его четкие критерии. По его мнению, на практике главная сложность будет в том, чтобы отличить неосторожное вождение от умышленных действий.