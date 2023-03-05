Автомобильный центр серого цвета построят в Барнауле на въезде в город

Проект рассмотрели 2 марта на заседании градсовета

05 марта 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Новый автомобильный центр сети "Подкова", занимающейся продажей запчастей, грузовиками и тракторами, построят в Барнауле на Павловском тракте на въезде в город. Проект рассмотрели 2 марта на заседании градсовета. В целом экспертам понравилось здание, однако их не устроило цветовое решение центра, которое "очень депрессивное".

Автором проекта выступил барнаульский архитектор Владимир Золотов. Автомобильный центр сети "Подкова" появится на въезде в город сразу после путепровода на Павловском тракте. Сейчас там расположен пустырь. По соседству также будут находиться автомагазины. Также рядом строят новый автоцентр "Лада".





















Автомагазин на Павловском тракте

Согласно проекту, рядом со зданием предусмотрена парковка на 26 автомобилей. Также сделают информационную стелу. Фасад будет типичным для подобных объектов: с элементами стекла и сэндвич-панелей. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории: установят лавочки, высадят кустарники и сделают ночную подсветку.

Эксперты поинтересовались, как паводковые воды могут помешать строительству объекта. Однако Золотов пояснил, что проблему можно решить строительством специальной дренажной системы. А вот цветовое решение здания не понравилось членам градсовета. Они единогласно пришли к выводу, что серые оттенки "очень депрессивные".

"У нас исторически всегда был красивый и парадный въезд в Барнаул. Он светлый и нарядный. Здесь нельзя строить "серое" здание. В результате можем получить некрасивый объект на въезде в город. Цветовое решение нужно в корне изменить и взять за основу белый цвет", – пояснил архитектор Сергей Боженко.

В итоге проект одобрили, но авторам предложили изменить цвет автомагазина.