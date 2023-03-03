Старинные казармы на территории БЮИ МВД отреставрируют за 27 млн рублей в Барнауле

Комплекс признан памятником архитектуры регионального значения

03 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Проект по сохранению казарм на ул. Чкалова, 49 / Фото: ООО "Фалькон"

В Барнауле запланировали работы по сохранению казарм Барнаульского стрелкового полка. Объект расположен на территории Барнаульского юридического института МВД России и ему присвоен статус объектов культурного наследия. Сейчас учреждение ищет подрядчика, который готов провести ремонт. В ходе работ строительная компания должна обновить фасады, заменить кровлю, модернизировать инженерные сети.

Сохранить и обновить

Казармы барнаульского стрелкового полка построены в 1905 году. Комплекс зданий входит в реестр памятников архитектуры регионального значения. Корпус, который планируют реконструировать, одноэтажный, бескаркасный, с несущими стенами из глиняного кирпича.

Проект по сохранению казарм на ул. Чкалова, 49 / Фото: ООО "Фалькон"

Проектом предусмотрено обновление фасадов и разрушенных участков стен: подрядчику необходимо выполнить ремонт существующей кирпичной кладки стен, заменить повреждённые элементы, а после реставрации окрасить защитным лаком стены.

Кроме того, проектом заложена перепланировка части помещений и замена отделки: стены необходимо оштукатурить, зашпатлевать, окрасить. На полу должна быть уложена керамическая плитка, в некоторых помещениях – бетонный пол. В ходе работ подрядчику придётся демонтировать старую кровлю и построить новую, заменить кровлю, окна, двери (входные и межкомнатные), обновить системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Все работы необходимо выполнить до 22 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 23,4 млн рублей. Торги по поиску подрядчика назначены на 22 марта 2023-го.

"Казарменный" стиль

*До конца XIX века военные в Барнауле размещались в плохо приспособленных помещениях на ул. Петропавловской (совр. Ползунова) и Иркутской (совр. Пушкина). В 1875 г. было принято решение о строительстве военного городка.

К 1906 году на территории Барнаульского полка было построено десять каменных зданий: две казармы, хлебопекарня, баня, дезинфекционная камера, здание мастерских, два обозных сарая, капустник (погреб для овощей), патронный погреб. К 1909 году достроили вторую часть хлебопекарни, пожарное депо, офицерский флигель и цейхгауз для неприкосновенного запаса.

Казармы на ул. Чкалова, 49 / Фото: kartarf.ru

В результате основные здания выстроились по периметру комплекса продольными сторонами вдоль улиц. Вспомогательные и служебные здания вместе с плацем располагались в дворовом пространстве. Вся территория военного городка была разделена на два участка: офицерский и солдатский. Военный городок был полностью автономным, с развитой инфраструктурой и полным инженерно-техническим обеспечением.

Все здания и сооружения, за исключением деревянных служб при офицерских флигелях, были возведены в "кирпичном стиле". Этот стиль был распространён в России в начале XX века не только в "казённом" строительстве, но и в гражданском, так как имел ряд преимуществ в практическом и художественном отношениях: большая прочность и меньший срок возведения, разнообразие декоративных элементов и широкий спектр цветовой гаммы – от светло-жёлтого до чёрного.

К тому же применение облицовки из красного кирпича считалось рациональней, т. к. использование натурального камня было дорого, а под слоем штукатурки с непрочным гипсом скрывались преимущества материала и недостатки качества выполненных работ.

Сейчас все здания 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка являются памятниками архитектуры местного значения и находятся под охраной.

Информация взята из статьи "Особенность архитектуры комплекса зданий военных казарм в г. Барнауле", опубликованной в 2016 году в "Вестнике ТГАСУ".