Автомойку, которая "украсит и будет работать на благо города", построят в Барнауле
Проект рассмотрели на заседании градсовета
25 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Большую автомойку, которая в будущем легко может превратиться в гараж, планируют построить в Барнауле по адресу улица Балтийская, 86. Проект представили 22 мая на заседании градсовета. Эксперты сошлись во мнении, что здание в промзоне улучшит данный участок краевой столицы.
Что известно о проекте?
Участок под застройку угловой и находится в границах улиц Сиреневой, Взлетной, Попова и Балтийской. Вокруг расположены проезды, с которых можно заезжать на участок, и схожие по функции и назначению здания.
На территории уже расположен существующий блок мойки на два поста и к нему планируют двухэтажную пристройку еще на четыре поста. Между собой объекты будут соединены переходом по второму антресольному этажу. Здание будет также из металлокаркаса, с фасадами из сэндвич-панелей и композитных панелей, с архитектурными деталями обрамления из композитных материалов.
Архитектор Владимир Золотов, представлявший проект, также добавил, что планируется рядом разместить парковку. Особенность здания в том, что высота потолков составит более 10 метров. Это позволит в будущем автомойку переделать в гараж или склад.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом все интересовались, что за объект рассматривают на градсовете. Тем более что соседнее здание тоже возводили как автомойку, а фактически там склад.
"Любое здание можно превратить в склад, но мы строим мойку", – сообщил Владимир Золотов.
Участница градсовета Ксения Белоусова обратила внимание на несоответствие назначения здания и расчета парковочных мест. Архитектор Сергей Боженко в итоге поддержал проект. Тем более что в данной части города редко что-то строят.
"Объемы здания и его назначения явно находятся в противоречии. Однако чтобы тут не было построено, оно будет эксплуатироваться с пользой для города, его жителей и будет работать на благо города. Объект красивый, яркий пример промышленной архитектуры, можно согласовать", – заявил Боженко.
В итоге проект согласовали.
08:03:40 25-05-2025
А у нас других-то и не строят...
08:24:30 25-05-2025
На благо города, конечно красиво придумала Баженко.
Остальные то мойки в Барнауле ради наживы , во блага хозяев
08:45:40 25-05-2025
Как автомойка может улучшить даннный участок города? Как?
08:53:17 25-05-2025
А градсовет не хочет пройтись по "старой" части Красноармейского?
Как 70 лет назад"благоустроили", так всех все "устраивает"? А ведь это самый центр города! С вокзала выходишь,вот тебе и лицо города Барнаула)))
Серые безликие хрущевки с обвислой проводкой и полуразрушенными балконами, такие же грустные дворы. Безликая серость!
Такая картина разу за кинотеатром "Мир".
08:53:48 25-05-2025
Красота невозможная!
08:56:55 25-05-2025
Любое здание можно превратить в склад )))да уж что там здание , целый город )
09:21:23 25-05-2025
Именно автомойка украсит город. Какие молодцы! Для города надо ещё больше строить торговых центров, офисников , автомоек. Это самое необходимое барнаульцам, это то, чего не хватает для комфортной жизни в городе. Это будет во благо старикам, детям, всем жителям Барнаула.
09:56:35 25-05-2025
Авто будут ездить по городу и сверкать от чистоты.
10:43:37 25-05-2025
А можно опубликовать данные, сколько за три года в городе построено больниц, школ, поликлиник скверов, спортивных центров и магазинов, складов, офисов?
11:03:38 25-05-2025
Странные люди. Ну купите кусок земли и постройте парк.
12:12:17 25-05-2025
Гость (11:03:38 25-05-2025) Странные люди. Ну купите кусок земли и постройте парк. ... У кого купить, у города? А может городские власти не будут ничего продавать, а устроят парк, сквер? Немыслимые деньги идут от продажи/аренды земли от застройщиков, а куда горожане не знают. Где отчеты о полученных и потраченных деньгах от продажи, аренды, налогов по типу отчетов ТСЖ?
19:22:53 25-05-2025
Гость (12:12:17 25-05-2025) У кого купить, у города? А может городские власти не будут н... Ну вот ты знаешь, что немыслимые деньги. А куда идут не знаешь. Так может это твои фантазии? Ванечки, которого опять обидели и обделили.
12:29:07 25-05-2025
Гость (11:03:38 25-05-2025) Странные люди. Ну купите кусок земли и постройте парк. ... Странность в другом.. одни желают максимум денег при мин. затратах, другие - удобный и комфортный город для жизни.. Т.е. конфликт интересов и рыночная экономика в данном случае не даст однозначного ответа и решения, рулит капиталл..
19:20:48 25-05-2025
dok_СФ (12:29:07 25-05-2025) Странность в другом.. одни желают максимум денег при мин. за... вы для себя не желаете максимум денег при минимуме затрат? Только честно
20:22:46 25-05-2025
Гость (19:20:48 25-05-2025) вы для себя не желаете максимум денег при минимуме затрат? Т... Попали в точку, для себя чаще всего да. Для общего дела интересы страны, города, людей.. И вопрос то касается рынка, который как правило не в интересах людей..
06:27:36 26-05-2025
dok_СФ (20:22:46 25-05-2025) Попали в точку, для себя чаще всего да. Для общего дела инт... И много Вы делаете для страны, города, людей? Хотя бы волонтёрите? Я объясню свою позицию - здесь 99% задницу от дивана и от пива не готовы оторвать, но всё ждут, что для них кто-то что-то сделает. Причем не просто сделает, а обязан сделать. "Фонтан не нужен, музей не нужен - лучше бы завод. На завод не пойду - не для того матушка ягодку растила." Тьфу, а не люди.
15:48:24 26-05-2025
Гость (06:27:36 26-05-2025) И много Вы делаете для страны, города, людей? Хотя бы волонт... На все Ваши вопросы - да, много ли - решать не мне.. 99% задницу от дивана.. - решается плановой экономикой (цели+задачи+пинки.. ), иначе сидим, курим, ждём, и т.д. и т.п. Рынок заточен на прибыли в одном кошельке с выжиманием здоровья за мин. оплату..
06:10:45 26-05-2025
Гость (11:03:38 25-05-2025) Странные люди. Ну купите кусок земли и постройте парк. ...
Это не странность. Это тупость, причем непробиваемая.
11:30:25 25-05-2025
уже донельзя облагились и обгорОдились
как автомойка может быть связана с благом города?))
совсем дичь какая-то
09:12:16 26-05-2025
Гость (11:30:25 25-05-2025) уже донельзя облагились и обгорОдилиськак автомойка може... Может она будет бесплатной для горожан???
11:52:51 25-05-2025
Автомойка дело хорошее, но "украсит" это преувеличение свойственное вывезенным из села.
17:28:47 25-05-2025
Красота неописуемая! Это даже не архитектор проектировал, какой-то человек с врождённым чувством прекрасного!
16:00:51 26-05-2025
Ну вот и еще одна локация у нас в городе для свадебных фото! Ура!