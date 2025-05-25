Автомойку, которая "украсит и будет работать на благо города", построят в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета

25 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Проект автомойки в Барнауле на улице Балтийской

Большую автомойку, которая в будущем легко может превратиться в гараж, планируют построить в Барнауле по адресу улица Балтийская, 86. Проект представили 22 мая на заседании градсовета. Эксперты сошлись во мнении, что здание в промзоне улучшит данный участок краевой столицы.

Что известно о проекте?

Участок под застройку угловой и находится в границах улиц Сиреневой, Взлетной, Попова и Балтийской. Вокруг расположены проезды, с которых можно заезжать на участок, и схожие по функции и назначению здания.

На территории уже расположен существующий блок мойки на два поста и к нему планируют двухэтажную пристройку еще на четыре поста. Между собой объекты будут соединены переходом по второму антресольному этажу. Здание будет также из металлокаркаса, с фасадами из сэндвич-панелей и композитных панелей, с архитектурными деталями обрамления из композитных материалов.

Архитектор Владимир Золотов, представлявший проект, также добавил, что планируется рядом разместить парковку. Особенность здания в том, что высота потолков составит более 10 метров. Это позволит в будущем автомойку переделать в гараж или склад.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом все интересовались, что за объект рассматривают на градсовете. Тем более что соседнее здание тоже возводили как автомойку, а фактически там склад.

"Любое здание можно превратить в склад, но мы строим мойку", – сообщил Владимир Золотов.

Участница градсовета Ксения Белоусова обратила внимание на несоответствие назначения здания и расчета парковочных мест. Архитектор Сергей Боженко в итоге поддержал проект. Тем более что в данной части города редко что-то строят.

"Объемы здания и его назначения явно находятся в противоречии. Однако чтобы тут не было построено, оно будет эксплуатироваться с пользой для города, его жителей и будет работать на благо города. Объект красивый, яркий пример промышленной архитектуры, можно согласовать", – заявил Боженко.

В итоге проект согласовали.