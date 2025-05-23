Два здания-башни, которые будут доминировать над другими ЖК, построят в Барнауле
Жилой комплекс возведут рядом с ТЦ "Волна"
23 мая 2025, 12:10, ИА Амител
Многоквартирный дом с объектами общественного назначения и автостоянкой планируют построить в Барнауле по адресу улица Малахова, 155, неподалеку от ТЦ "Волна". Предварительную концепцию двух 22-этажных башен представили 22 мая на заседании градсовета. Инвестором выступает ООО "Барнаул-Сити", принадлежащее предпринимателю Нодару Шонии и тесно связанное с компанией "Селф". Ожидается, что новый комплекс станет выделяться во всем микрорайоне и доминировать над другими зданиями.
Что известно о проекте?
Концепцию здания представил экспертам архитектор Сергей Черепанов. Участок располагается в зоне смешанной общественно–деловой застройки. Черепанов сразу же предупредил, что представляет лишь общую концепцию. В настоящее время застройщик только приступил к оформлению всех участков. Как будут готовы все документы, на градсовете представят полную проектно-сметную документацию.
ЖК возведут на трех участках, на одном из них в 90-е по проекту Владимира Золотова построили здание в виде красного замка, который много лет пытались продать за 200-250 миллионов рублей. По словам Черепанова, объем жилого дома станет высотным акцентом на пересечении улиц, при этом с разных точек он то становится одним целым, то разделяется на два корпуса. Здание будет доминировать в микрорайоне.
Что касается характеристик дома, то его возведут из монолитного каркаса и железобетонных панелей. В отделке будут использовать технологию "мокрый фасад". В цветовой гамме акцент сделают на белый, серый и оливковый. В ЖК запланировано 428 квартир. Количество парковочных мест – 288: 135 – на подземной автостоянке и 56 – на открытой, с закрепленными местами. В непосредственной близости от участка располагается открытая автостоянка.
Особенностью дома станет закрытая двухуровневая дворовая территория, где разместят игровые площадки и зоны для отдыха. Доступ на верхний уровень двора будет обеспечен через две открытые лестницы, пандусы для инвалидов.
Подразумевается и ночная подсветка.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом эксперты довольно тепло встретили проект, но предложили дождаться, когда будут готовы все необходимые документы. После того как застройщик получит градостроительный план земельного участка, можно будет вернуться к обсуждению комплекса.
По словам архитектора Сергея Боженко, нынешний проект – образцовый, потому что застройщик комплексно осваивает территорию в Барнауле.
"Это современный подход. Если мы посмотрим опыт застройки крупных мегаполисов, там целиком застраиваются кварталы силами одного застройщика. Мне нравится это острое композиционное решение: сочетание вертикальных и горизонтальных объемов. Причем с южной и северной стороны дается одинаково острое композиционное решение. Мне это очень импонирует. Очень хочется увидеть проект реализованным", – сообщил Сергей Боженко.
Архитектор Владимир Золотов также поддержал проект и сообщил, что территория должна получить новое дыхание.
"Многие коллеги мне позвонили, у всех мнение, что проект нужно поддержать как важный для развития города. Но по площадке, конечно, есть вопросы. С появлением ГПЗУ, возможно, их не станет", – отметил Владимир Золотов.
12:21:28 23-05-2025
А почему не по канону, без шпилей?
14:03:33 23-05-2025
Гость (12:21:28 23-05-2025) А почему не по канону, без шпилей?... Помимо шпилей, организация способствует "украшению" домов коробками кондюков, не предусматривая на стадии проектирования специальные декоративные корзины или иные конструкции. Обратите внимание на ЖК Столичный, что на Октябрьской площади. Фасад обвешан кондиционерами в хаотичном порядке, удручающее зрелище.
14:46:17 23-05-2025
Гость (12:21:28 23-05-2025) А почему не по канону, без шпилей?... без шпилей и грибов вообще низачот
12:33:13 23-05-2025
Около Волны, например, заправка есть. Но никак не улица Гридасова.
12:49:43 23-05-2025
для города то конечно важный, домов то мало, дефицит у нас с жильем
позвонили ему прям все, переживают))))
13:21:25 23-05-2025
такие пейзажи вокруг дома, как они их сделают, непонятно. на волну акцент сделали, рядом. а про кладбище умолчали почему то, оно гораздо ближе.
13:54:28 23-05-2025
Рекламный слоган. Купи квартиру в башнях близнецах неподалеку от живописного кладбища
15:24:46 23-05-2025
Гость (13:54:28 23-05-2025) Рекламный слоган. Купи квартиру в башнях близнецах неподалек... И аэропорт не далеко
13:58:03 23-05-2025
гость (13:21:25 23-05-2025) такие пейзажи вокруг дома, как они их сделают, непонятно. н... кладбище редко мешает, спокойные соседи, не дебоширят, на мотоциклах не гоняют по ночам
14:08:27 23-05-2025
Гость (13:58:03 23-05-2025) кладбище редко мешает, спокойные соседи, не дебоширят, на мо... рад за будущих жильцов. Автоопт рядом, опять же депо трамвайное, общага... мечта , а не башня))))
14:15:15 23-05-2025
Гость (14:08:27 23-05-2025) рад за будущих жильцов. Автоопт рядом, опять же депо трамвай... вот. к кладбищу претензий нет 🙂
23:42:14 23-05-2025
Гость (13:58:03 23-05-2025) кладбище редко мешает, спокойные соседи, не дебоширят, на мо... Это да, как говорил товарищ Билли Бонс- Мертвые не кусаются.
13:42:50 23-05-2025
По утрам наверное на работе на вертолете летать будут. Про дороги как то не подумали.
15:34:46 23-05-2025
Иванна (13:42:50 23-05-2025) По утрам наверное на работе на вертолете летать будут. Про д... Думали, думали - на 400 квартир, 200 парковок..
13:46:35 23-05-2025
Там и так многоэтажек как гуана за дедовской баней... Решили свечками "разбавить"?
14:14:08 23-05-2025
Гость (13:46:35 23-05-2025) Там и так многоэтажек как гуана за дедовской баней... Решил... гуано пингвинов не трогай))))
13:48:09 23-05-2025
ага.
и жить в этих двух башнях, доминирующих над другими ЖК, будут сплошные доминаторы и достигаторы )))
13:59:25 23-05-2025
Гость (13:48:09 23-05-2025) ага.и жить в этих двух башнях, доминирующих над другими ... в студиях по 10м2
14:45:25 23-05-2025
Гость (13:48:09 23-05-2025) ага.и жить в этих двух башнях, доминирующих над другими ... мамкины стартаперы будут жить в Илитных спичечных коробках, называемых студиями.
14:18:07 23-05-2025
Время сейчас такое, если много денег то человек ничем не ограничен
14:47:38 23-05-2025
Ну ладно Шония понятно строит, но те кто дает разрешения на подобное строительство вам то не стремно это!? Вы же уродуете город в котором живете, или заработал и свалил в малоэтажную Европу жить?!
15:16:58 23-05-2025
Гость (14:47:38 23-05-2025) Ну ладно Шония понятно строит, но те кто дает разрешения на ... им пофигу, они дальше формата А4, на котором они и видят только дом
15:20:02 23-05-2025
"Многие коллеги мне позвонили, у всех мнение, что проект нужно поддержать как важный для развития города." - те же коллеги из 90х которому замок строил поди?
23:47:04 23-05-2025
Гость (15:20:02 23-05-2025) "Многие коллеги мне позвонили, у всех мнение, что проект нуж... Тоже коллеги звонят, говорят надо брать обязательно там квартиру хоть под 50%, хоть бы построили, молимся. Там такое сочетание вертикально-горизонтального что просто слов нет.
16:37:43 23-05-2025
Ну да виды там офигенные, и соседство, автомат + базы всякие, депо трамвайное, пару советских малосемеек с соответствующими соседями, ну а так да с одной стороны Малахова, как по мне место для ЖК отстой полный.
09:27:15 24-05-2025
Градсовет должен думать и о парковках, школах ,садиках и поликлиниках рядом с этими башнями.
Как люди будут добираться на работу? В городе и так постоянные пробки(((
Думать не потом,а сразу!
18:07:53 24-05-2025
За экспертов радостно, тепло встретили две высотки в 22 этажа... Слов нет , интересно , что эксперты встретят холодно ? Ну а про новое юр лицо для каждого ЖК это классика наверное у некоторых уже.
23:09:52 26-05-2025
Гость (18:07:53 24-05-2025) За экспертов радостно, тепло встретили две высотки в 22 этаж... всё просто- экспертов хорошо "подогрели"😁