Два здания-башни, которые будут доминировать над другими ЖК, построят в Барнауле

Жилой комплекс возведут рядом с ТЦ "Волна"

23 мая 2025, 12:10, ИА Амител

Проект ЖК на улице Малахова, 155, в Барнауле

Многоквартирный дом с объектами общественного назначения и автостоянкой планируют построить в Барнауле по адресу улица Малахова, 155, неподалеку от ТЦ "Волна". Предварительную концепцию двух 22-этажных башен представили 22 мая на заседании градсовета. Инвестором выступает ООО "Барнаул-Сити", принадлежащее предпринимателю Нодару Шонии и тесно связанное с компанией "Селф". Ожидается, что новый комплекс станет выделяться во всем микрорайоне и доминировать над другими зданиями.

Что известно о проекте?

Концепцию здания представил экспертам архитектор Сергей Черепанов. Участок располагается в зоне смешанной общественно–деловой застройки. Черепанов сразу же предупредил, что представляет лишь общую концепцию. В настоящее время застройщик только приступил к оформлению всех участков. Как будут готовы все документы, на градсовете представят полную проектно-сметную документацию.

ЖК возведут на трех участках, на одном из них в 90-е по проекту Владимира Золотова построили здание в виде красного замка, который много лет пытались продать за 200-250 миллионов рублей. По словам Черепанова, объем жилого дома станет высотным акцентом на пересечении улиц, при этом с разных точек он то становится одним целым, то разделяется на два корпуса. Здание будет доминировать в микрорайоне.

Что касается характеристик дома, то его возведут из монолитного каркаса и железобетонных панелей. В отделке будут использовать технологию "мокрый фасад". В цветовой гамме акцент сделают на белый, серый и оливковый. В ЖК запланировано 428 квартир. Количество парковочных мест – 288: 135 – на подземной автостоянке и 56 – на открытой, с закрепленными местами. В непосредственной близости от участка располагается открытая автостоянка.

Особенностью дома станет закрытая двухуровневая дворовая территория, где разместят игровые площадки и зоны для отдыха. Доступ на верхний уровень двора будет обеспечен через две открытые лестницы, пандусы для инвалидов.

Подразумевается и ночная подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом эксперты довольно тепло встретили проект, но предложили дождаться, когда будут готовы все необходимые документы. После того как застройщик получит градостроительный план земельного участка, можно будет вернуться к обсуждению комплекса.

По словам архитектора Сергея Боженко, нынешний проект – образцовый, потому что застройщик комплексно осваивает территорию в Барнауле.

"Это современный подход. Если мы посмотрим опыт застройки крупных мегаполисов, там целиком застраиваются кварталы силами одного застройщика. Мне нравится это острое композиционное решение: сочетание вертикальных и горизонтальных объемов. Причем с южной и северной стороны дается одинаково острое композиционное решение. Мне это очень импонирует. Очень хочется увидеть проект реализованным", – сообщил Сергей Боженко.

Архитектор Владимир Золотов также поддержал проект и сообщил, что территория должна получить новое дыхание.