Автор бестселлера Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT с ядерным оружием

Писатель считает, что технологию нужно использовать на благо человечеству

29 апреля 2023, 22:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автор книги "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари считает, что нейросеть ChatGPT может быть опаснее ядерного оружия, которое, в отличие от искусственного интеллекта (ИИ), не может развиваться без человека. Об этом пишет "Лента.ру".

По мнению писателя, если человек не сможет контролировать ChatGPT и нейросети, то они сами смогут создать ещё более продвинутый ИИ.

Тем не менее Харари не отвергает эту технологию, но считает, что её нужно использовать для благих целей, вроде поиска лекарства от рака или решения проблем экологии.

Ранее сообщили, что ChatGPT может помочь при лечении болезней печени.