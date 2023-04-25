Яркая машина и роковая красотка. Барнаульские художники нарисовали нейросеть

В последнее время мы часто встречаем заголовки: "Нейросеть представила, как выглядит..." А как выглядит сама нейросеть?

25 апреля 2023, 06:50, Мария Власова

Изображение: Анастасия Холод

Одна из самых главных тем 2023 года – развитие искусственного интеллекта. Илон Маск, Стив Возняк и более 1000 экспертов призвали на полгода приостановить обучение систем искусственного интеллекта, чтобы понять, как их контролировать. В своём открытом письме они предупредили, что гонка в создании "мощных цифровых умов" грозит тем, что они заменят людей.

Студент из Москвы за сутки написал диплом с помощью ChatGPT и защитил его. Фотография, сгенерированная с помощью DALL-E , получила премию Sony World Photography Awards. Автор признался в том, что создал фото с помощью нейросети специально – для того чтобы привлечь внимание общественности к вопросу о будущем фотографии на фоне развития искусственного интеллекта.

Герои "Гарри Поттера" в России. Источник: Dark Beauty Cosplay во "ВКонтакте"

Герои "Гарри Поттера" в России. Источник: Dark Beauty Cosplay во "ВКонтакте"

Герои "Гарри Поттера" в России. Источник: Dark Beauty Cosplay во «ВКонтакте»

Герои "Игры престолов" в стиле русских народных сказок. Источник: telegram-канал "Данайские нейросети"

Герои "Игры престолов" в стиле русских народных сказок. Источник: telegram-канал "Данайские нейросети"

Герои "Игры престолов" в стиле русских народных сказок. Источник: telegram-канал "Данайские нейросети"

Герои "Игры престолов" в стиле русских народных сказок. Источник: telegram-канал "Данайские нейросети"

Барби и Кен в 90-х. Источник: Telegram-канал "Это не я, это нейросеть!"

Барби и Кен в 90-х. Источник: Telegram-канал "Это не я, это нейросеть!"

Барби и Кен в 90-х. Источник: Telegram-канал "Это не я, это нейросеть!"

Барби и Кен в 90-х. Источник: Telegram-канал "Это не я, это нейросеть!"



















нейросети

Контент, который создают нейросети, каждую неделю вирусится в социальных сетях. Развлекательные медиа то и дело выдают "героев "Гарри Поттера" в России", "Игру престолов" в стиле русских народных сказок", "Барби с Кеном в 90-х" и прочее.

Параллельно с этим журналисты и редакторы социальных сетей просят нейросети "хуманизировать" города и станции метро. Региональные СМИ тоже увлеклись игрой в нейросети. Читатели регулярно могут увидеть такие заголовки: "Нейросеть представила, как выглядят алтайские города/реки/села/улицы или районы Барнаула в человеческом обличье". Искусственный интеллект по просьбе журналистов придумывает даже, как выглядит ледоход или будущая развязка.

Мы тоже обращаемся к нейросетям, чтобы развлечь читателей и, например, оживить знаменитые барнаульские памятники или визуализировать день, когда SkyNET из "Терминатора" обрёл сознание и решил уничтожить человечество.

Нейросети воплощают любой запрос пользователей. А как люди представляют себе нейросети?

Мы попросили барнаульских иллюстраторов нарисовать нейросеть – в любом образе, который подарит им фантазия. И вот что получилось.

Нейросеть – девушка с разными глазами

Иллюстратор Анна Гайдарова считает, что нейросеть похожа на роковую красотку. Анна намеренно нарисовала ей разные глаза, потому что при изображении людей искусственный интеллект грешит такими неточностями – то глаза косыми нарисует, то шесть пальцев вместо пяти.

"У неё есть свои сети, которыми она дотягивается до любых источников информации, генерируя в точки энергетические нити, которые питают её. И она намного глубже, чем кажется, поэтому нитей и слоёв имеет не один десяток. Она излучает собственную энергию, мне кажется, состоящую из сияния синего. Но как можно заметить, на рисунке есть ещё концентрированные синие точки, и так как она пытается познать себя, по своему образу и подобию она создаёт "дочерние" нейросети, связанные с ней и одновременно абсолютно автономные, – описывает девушка свою иллюстрацию.

Нейросеть – существо с сотнями масок

Художница и тату-мастер Анастасия Холод предложила сразу четыре варианта того, как выглядит нейросеть.

Но в итоге остановилась на одном – человекоподобном существе с сотнями масок-лиц.

Нейросеть – механизм по производству картинок

Лиза Омельченко уже делала для amic.ru иллюстрации – для сказок народов Алтая и серии материалов "Освобождённые убийцы" . Для этого материала она представила нейросеть, которая с лёгкостью генерирует картинки по запросам, в виде механизма с забавными существами.

Вот как Лиза описывает свой образ нейросети:

"В моём понимании нейросеть – огромный механизм, яркая и интересная машина, которая перерабатывает информацию при помощи малюсеньких существ. Они обслуживают этот агрегат, который выдаёт порой интереснейшие результаты. Именно эти невидимые глазу малыши помогают пользователям добиться желаемого результата. Мне кажется, именно такие существа должны совмещать информацию, поступающую извне во что-то новое, необычное и прекрасное, такое же невиданное, как они сами".